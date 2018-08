TERMOLI. Agli ordini del nuovo mister Giuseppe Capoccione è iniziata la preparazione alla nuova stagione agonistica del “Città di Termoli”, impegnato nel torneo regionale di Eccellenza.

Ricordiamo che la società quest'anno è diventata Srl e che parte con rinnovato entusiasmo per far dimenticare alcune delusioni della scorsa stagione, tra i giocatori ci sono stati graditi ritorni e conferme, sono arrivati under interessanti e quindi ci sono tutti presupposti per essere ottimisti, poi però la parolasarà sempre il campo ad averla.