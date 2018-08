Polisportiva San Pietro, parte la nuova stagione con nuove iniziative

TERMOLI. Parte la nuova stagione calcistica della Polisportiva San Pietro e Paolo. Con l’inizio della preparazione la società del presidente Pasqualino De Filippis ha voluto delineare quella che sarà l’attività agonistica per il 2018-19. Tutta l’attività quest’anno sarà anche coordinata dal nuovo direttore generale Pino Nuozzi. Forte dei tanti risultati soddisfacenti dello scorso anno, la Polisportiva cercherà di centrare nuovi obiettivi ed annuncia tante novità per tutti coloro che si volessero avvicinare a quella che è una delle più importanti realtà molisane in quanto a vivai giovanili. Per i risultati ottenuti, oltre all’impegno dei ragazzi in campo, sono stati fondamentali l’impegno e la preparazione dello staff tecnico ed il lavoro della società sempre teso a perfezionare e migliorare ogni aspetto. La Polisportiva San Pietro e Paolo già da anni è affiliata alla Pescara calcio, ma nell’ultimo periodo ha stretto importanti collaborazioni con società del panorama nazionale. Napoli, Lazio, Ascoli, Perugia, Benevento, Foggia, Lanciano, Renato Curi e River Chieti.

Ci saranno amichevoli di alto profilo per cercare di far confrontare i giovani calciatori con realtà più importanti, ma ci saranno anche molte conferme come il trofeo Decò. Si anunciano grandi sorprese per la quarta edizione al vaglio della società. Ma il Decò non sarà l’unico palcoscenico nel quale si vedranno a Termoli squadre giovanili di società blasonate. La Polisportiva San Pietro e Paolo è infatti al lavoro per il primo memorial “Antonio Buccione”, calciatore blasonato recentemente scomparso, che ha calcato i campi di serie A portando in giro il nome della sua città. L’avvocato Buccione da quest’anno sarà ricordato con un torneo che coinvolgerà altri giovani calciatori. Ma tante sorprese sono ancora al vaglio della società, non ultima un importante torneo che vedrà impegnata la della Polisportiva contro le giovanili di Juve, Inter, Lazio e Pescara. Tante iniziative in cantiere per le quali lo staff della Polisportiva è già al lavoro per non deludere le aspettative. Anche per quest’anno per le visite mediche è stata rinnovata la collaborazione con Progetto Salute che si trova in via Corsica.

Grande novità è rappresentata da Gennaro Tronca che quest’anno collaborerà con il San Pietro e Paolo ricoprendo il ruolo di preparatore atletico e responsabile di attività di base. Come già successo lo scorso anno gli allenatori edi preparatori delle squadre saranno ospiti nel corso dell’anno di squadre professionistiche per seguire gli allenamenti ed apprendere le tecniche degli allenatori che si cimentano con categorie superiori. La Polisportiva San Pietro e Paolo ha anche avviato una collaborazione con il Termoli 2016 e sarà presente anche a San Martino in Pensilis. Intanto con l’avvio della stagione calcistica si sono già aperte le iscrizioni per definire al meglio gli organici a disposizione.