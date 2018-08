Tornano i campionati di serie A e B per la stagione 2018-2019

TERMOLI. Come da tradizione, la fine dell’estate porta come dote l’inizio della stagione calcistica. Anche quest’anno il campionato di serie A è partito in concomitanza con la settimana di ferragosto. Un po’ più tribolata invece la situazione per il campionato cadetto, perlomeno in termini di calendario, nonostante si sia trovata una soluzione ottimale, almeno sulla carta, partendo con il primo turno spalmato tra il 24 e il 26 agosto. Contemporaneamente sono iniziati anche i preliminari di Europa League, che vedono l’Atalanta impegnata in campo, così come la Coppa Italia, che ha già regalato qualche sorpresa, soprattutto durante il terzo turno, grazie anche alla qualificazione di formazioni come Benevento, Pisa, Cittadella, e soprattutto Sudtirol. In attesa di vedere come si comporteranno le big di serie A, abbiamo già visto come Parma, Empoli e ancora di più Udinese e Frosinone, sono state battute da squadre di livello teoricamente più basso. Del resto anomalie se ne sono registrate anche per quanto riguarda la serie A, sia in termini di gioco che di risultato. Pensiamo ad esempio a come il Chievo Verona abbia affrontato a viso aperto la Juventus di Allegri e di Cristiano Ronaldo, che per la maggior parte della gara hanno annullato le differenze sostanziali tra le due formazioni in campo. Ancora più evidente è apparso il divario tecnico-tattico tra Sassuolo e Inter. La squadra di Spalletti, contrariamente a ciò che avevamo visto durante la passata stagione, ha avuto un avvio di stagione a tratti imbarazzante, e non solo in termini di risultato, ma specialmente per il gioco espresso e prodotto.

Ha sorpreso, relativamente, anche la vittoria in trasferta della Spal nel derby regionale contro il Bologna di Filippo Inzaghi, mentre solo il Frosinone, tra le neo-promosse ha esordito con una sconfitta. Tra tutte bisogna segnalare la bella prova dell’Empoli di Andreazzoli, pienamente riscattato dopo l’eliminazione in Coppa Italia, vincendo con due reti di scarto contro un impalpabile Cagliari. Non è certo una sorpresa ritrovare poi i risultati positivi di Napoli e Roma, entrambe impegnate con due difficili trasferte, visto che per motivi piuttosto differenti, Lazio e Torino sono sempre squadre ostiche da affrontare in casa. Il Napoli di Ancelotti, che in teoria era data come incognita dopo il risultato dello scorso campionato, è ripartito dalle sue certezze, sia a livello tattico che per la formazione che ha schierato durante i primi novanta minuti di campionato. Quest'anno la stagione è iniziata già con delle sorprese e questo si riflette dai pronostici ad esempio su 888sport trovi le quote per le scommesse sul calcio relativo al campionato di serie A 2018-2019, una stagione che riparte dalla certezza che la Juventus è la squadra da battere se si vuole competere per lo scudetto. C’è da vedere come si comporterà il Milan di Gattuso, rinforzato da una campagna acquisti univocamente votata per fare bene durante questo campionato ed Europa League. Come dicevamo in apertura, dopo un’estate un po’ tormentata per gli appassionati di calcio, che per la prima volta dopo lungo tempo hanno assistito a un campionato del Mondo senza la propria nazionale, la voglia di seguire la serie A, così come la B e le relative coppe europee, era davvero tanta. Ci aspetta una stagione ricca di eventi e di appuntamenti da non perdere, con importanti novità che la renderanno ancora più meritevole di attenzione, si spera.