Trasferta corsara dei giallorossi del Città di Termoli in Coppa Italia a Trivento

Veicoli al crocevia ​Codice stradale: non sempre le esimenti possono essere prese in considerazione

Codice stradale: non sempre le esimenti possono essere prese in considerazioneUn Padre cappuccino viene sorpreso a percorrere un tratto di strada a bordo della sua autovettura, condotta alla velocità di 110 kmh, in violazione del limite (50) imposto dall’Autorità competente su quell’arteria.