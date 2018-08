Pari e patta al Cannarsa tra il Città di Termoli e la Primavera del Foggia

TERMOLI. Amichevole di lusso al Cannarsa ieri pomeriggio tra il Città di Termoli e la Primavera del Foggia, sgambatura per entrambe le squadre per preparare al meglio la nuova stagione che sta per incominciare, una stagione che vedrà ufficialmente il via con il campionato di Eccellenza tra due domeniche, il 9 settembre, ma che di fatto è iniziata già con il primo turno di Coppa Italia regionale.

Del torneo di Eccellenza non si vede traccia del calendario ancora, a dimostrazione delle tante difficoltà che si vivono nella nostra piccola regione per avere ed allestire un girone che possa garantire continuità.

Problemi che si vivono ovunque ma che forse in Molise sono acuiti.

Attendendo questa indispensabile evoluzione, parliamo dell'amichevole di ieri, utile test per i ragazzi del mister Giuseppe Capaccione, il nuovo tecnico - ex Venafro - chiamato ad allenare la squadra.

Con i ritorni di Mallardo, Cirigliano, le conferme di Traino, Gagliano che oggi è anche il capitano, del portiere Capozzi, autore di una prova più che positiva e qualche interessante Under proveniente dal napoletano, si sono iniziate a vedere cose egregie che fanno ben sperare.

Certo la corazzata Vastogirardi, dai rumor che arrivano, pare non abbia rivali per la vittoria del campionato, ma i termolesi sono decisi a provarci almeno a parole, poi vedremo cosa dirà il campo.

Per la cronaca la partita è terminata 0 -0 con un paio di occasioni nitide per le due squadre, oltre ad alcune giocate di pregio.