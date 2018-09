Il Termoli perde e gli hater si scatenano, Castelluccio alla riscossa

TERMOLI. Dopo la pesante sconfitta di ieri pomeriggio del Città Di Termoli battuto 4 a 0 dal Comprensorio Vairano, gara che naturalmente è figlia di una precaria preparazione atletica ancora non al top, il presidente della società Marco Castelluccio si è scagliato contro quei tifosi o presunti tali che sui social dopo aver saputo della disfatta, si sono lasciati andare, come potete immaginare, a commenti e post sarcastici ed in alcuni casi anche molto offensivi. Ed ecco allora la risposta ufficiale del Presidente della società Città di Termoli:

"Mi rivolgo a tutti i tifosi e non a tutti i "gufaioli”: ieri è arrivata la prima sconfitta pesante per la quale l'unica spiegazione plausibile è attribuibile soprattutto al carico di lavoro gravoso svolto in settimana; ci dispiace perché questo complica il passaggio del turno, il prossimo 19 settembre, ma ci metteremo l'anima per provare a passare.

Detto questo, mi rivolgo a tutti questi tifosi che scrivono sui social e solo lì si vedono, perché allo stadio non vengono e quando lo fanno cercano di entrare gratis perché non hanno nemmeno la forza di contribuire con 5 euro. Ecco, voi siete molto bravi con la tastiera del vostro computer ad offendere e cercare di buttare la società nel gabinetto, ma ora basta: il vero tifoso sta sempre al fianco della società e della squadra, dimostra aiuto per il problema del campo perché sappiate che la vostra squadra non ha un campo per allenarsi, cerca appartamenti per far restare i ragazzi a dormire, ecc. Questo è il vero ultras, non lo si è dietro un computer.

E’ dall'anno scorso che gettate fango sulla società, ma è ora di piantarla: i problemi sono stati risolti e ora per una sconfitta dove tutta la squadra si è espressa male, si viene condannati? Il Città di Termoli trova solo nemici in città, addirittura molti commercianti ci hanno detto che non possono farci da sponsor perché sapevano che non ci saremmo iscritti al campionato e lo hanno fatto ad altri. Vedete come siamo ridotti? Ci sono persone che pur di prendere soldi ci hanno fatto morire prima di nascere. Per le case? Altro danno perché predecessori non hanno pagato niente a nessuno. Il Città di Termoli ha dato tutto, i fornitori non avanzano niente; la società deve solo dei pranzi al ristorante Marechiaro, dove la squadra cena prima delle gare, ma anche questo sistemeremo.

Stanno in giro troppe cose negative riportate da altri e non vere. Non crediate che io sia contento, anzi sono incavolato nero per questa sconfitta; tengo al Termoli e continuerò sempre a farlo: è inutile che ogni tanto mi dite di farmi da parte, non lo farò finché non si presenta una cordata con soldi veri e NON ASSEGNI, io almeno ci provo, Termoli no!

Arriveranno altre 3 persone di esperienza per completare la rosa. La promessa è che chi non darà il 100%, andrà via perché questa città merita una categoria superiore e chi indossa la maglia dovrà sudare 100 minuti. Se veramente vi ritenete ultras e amate la maglia, dimostratelo sostenendo questi ragazzi. Vedete l’Avellino, il Bari, l’Ancona e la Vastese: loro non hanno mai mollato e voi? Sono stato 9 anni in curva B e so cosa vuol dire ed essere ULTRAS."

Queste le parole del Presidente Castelluccio, davvero furente. Nel frattempo è arrivata una nuova figura dirigenziale, il team manager Carlo Antognetti, che lo scorso anno era al Vasto Marina.