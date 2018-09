Doppia sconfitta per le squadre termolesi al debutto di Eccellenza e Promozione

TERMOLI. Esordio amaro delle formazioni cittadine nei due campionati regionali di Eccellenza e Promozione.

Il Città di Termoli perde in casa contro il Tre Pini Matese per 1-0 su rigore di Napoletano al 21esimo del primo tempo, ma poi non è riuscito nonostante il predominio territoriale a trovare il pari che dobbiamo dire sarebbe stato strameritato, dopo un palo di Scarpone e la più ghiotta occasione sciupata con il bomber Mallardo su calcio di rigore mandato alle stelle. Peccato per questo inizio non certo sperato che sicuramente intaccherà non poco il morale.

Stessa cosa dicasi in Promozione per la squadra del Termoli 2016 che a Ururi ha subito una pesante sconfitta per 3-1; solo nel finale il gol della bandiera su rigore di Impicciatore, rete che non è certo servita ad alleviare la cocente delusione per questa sconfitta.