TERMOLI. Dopo aver fatto ballare tutti anche sui tavoli alla Birrofficina, sette giorni fa, con la musica dance anni 80/90, Luca Belloni è tornato sul luogo del "delitto" e sabato sera era ancora una volta a far ballare e divertire i tantissimi arrivati al locale nella zona artigianale termolese.

Luca con questa seconda performance nel locale della Famiglia La Fratta, ormai ha conquistato tutti, la musica che Luca propone è davvero musica di alta qualità e riesce a far ballare tutti.

Musica resa "Immortale", che ti entra nella testa e nel corpo e solo chi non possiede un’anima non viene colto già dalle prime note dalla frenesia di scatenarsi nel ballo. Grazie all'intuizione della Birrofficina che organizza queste serate tematiche, momenti di nostalgica follia giovanile, Luca Belloni tanto per tenere fede al proverbio non c'è due senza tre… alla prossima.