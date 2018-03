La compagnia de 'U Battellucce in trasferta a Vasto coi "I Promessi Sposi"

VASTO. Ecco dopo tante rappresentazioni nei teatri e auditorium regionali, la compagnia teatrale " 'U Battellucce" creata e plasmata dal maestro Nicolino Cannarsa, comincia ad uscire e farsi conoscere anche nei teatri di altre regioni. Si comincia stasera alle 20.30 , al teatro Politeama Ruzzi di Vasto , in scena la versione commedia musicale, riveduta e corretta da Nicolino Cannarsa , del romanzo per eccellenza italiano " i Promessi Sposi "di Alessandro Manzoni.

Un cast di circa 40 attori e figuranti, un 'orchestra completa di 5 musicisti, attori tutti dilettanti che vanno da 5 a 80 anni e di ogni ceto sociale, persone che si son volute mettere in gioco pur non avendo nessuno di loro prima del 24 giugno 2017 calcato un palcoscenico (compreso lo scrivente che ha fatto tante cose a livello comunicativo e mediatico , ma mai recitato in una commedia e addirittura nei panni dell'autore del romanzo Alessandro Manzoni ). Oltre due ore e mezzo di spettacolo che non vengono per nulla risentite dallo spettatore che invece viene coinvolto dalle musiche, tutti testi di successi musicali italiani degli anni d'oro della canzone italiana, che sono stati ad uno a uno riadattati con il motivo originale ma spesso e volentieri con testi rielaborati con parole adeguate ai dialoghi manzoniani.

Oltre 100 brani musicali che Nicolino Cannarsa, ha letto e riadattato al caso di questa commedia musicale. Nelle tre giornate di esordio del giugno scorso al Teatro Fulvio di Guglionesi , sono stati tre giorni di Sold Out ed ogni sera il pubblico sempre entusiasta ha tributato alla compagnia una standing ovation e lunghissimi applausi. Come anche a Luglio al Teatro Verde di Termoli dove ci sono state anche di nuovo persone che lo avevano già visto a Guglionesi , siccome è piaciuta loro tanto sono voluti tornare. Cosi è stato anche a Santa Croce di Magliano e nell'Apoteosi finale del teatro Savoia di Campobasso il 14 gennaio scorso.

La compagnia sabato scorso ha anche messo in scena in una forma un po' ridotta una rappresentazione per le scuole medie anche qui un gran successo. Ora si va fuori regione per primo il prossimo 10 marzo, nella vicina Vasto nel prestigioso teatro Politeama Ruzzi e poi un mese dopo l'8 aprile a Pescara al teatro Flaiano. Per prepararla al debutto dello scorso luglio, Nicolino Cannarsa ci ha impiegato circa due anni ha dovuto creare dal nulla i personaggi se si pensa ad esempio che Nino Bregu il Renzo Tramaglino della commedia appena " Ingaggiato " conosceva ancora poco la lingua italiana , men che meno le canzoni da imparare...possiamo dire oggi che Nicolino ha creato un vero personaggio. Agli amici vastesi li invitiamo a venire a vedere sabato 10 marzo alle 20,30 al Ruzzi i promessi sposi in chiave commedia musicale , di certo si divertirà e sicuramente non si annoierà parole e musica di Nicolino Cannarsa l'autore della commedia e anche di Manzoni del romanzo riveduto e corretto dal succitato Cannarsa.

Biglietti per lo spettacolo sono disponibili online sul circuito www.ciaotickets .com e nei locali Bar Walter, Mauzak service e Iston bar di Vasto