Ballando con le Stelle, la molisana Sara Di Vaira ci riprova in coppia con Max Morra

MONTENERO DI BISACCIA. Brilla il numero 13 e di sabato sera non potrà che portare fortuna, nuovi fasti e successo a uno dei programmi più attesi e di maggiore successo di Rai Uno e del servizio pubblico. Ballando con le stelle debutta stasera, condotto come sempre da Milly Carlucci. Tra le stelle, perché vi annoveriamo anche le maestre e i maestri di ballo, architravi della trasmissione come lo è la big band di Paolo Belli, la molisana di origine Sara Di Vaira, dna di Montenero di Bisaccia e poi trasferimento nella collina toscana di Bolgheri.

A 38 anni Sara punta a vincere e dopo la partnership artistica col simpaticissimo e gigantesco Martin Castrogiovanni, quest’anno ballerà e concorrerà assieme all’attore Massimiliano Morra. La sua è la settima partecipazione al format reso invincibile da Bibi Ballandi, lo storico produttore che è mancato poche settimane fa e che sarà ricordato da tutti. Come lo scorso anno, grazie alla preziosissima opera del nostro gancio, per l’occasione è la signora Anna Maria Amoroso, si formerà un vero e proprio comitato pronta a sostenerla e a propagandarla sul territorio. Per Sara Di Vaira, tre volte medaglia d’argento e piazza d’onore, speriamo sia quella buona per la vittoria finale, ma c’è bisogno di tutti, dalla Toscana al Molise (e non solo). L’appuntamento è alle 20.35 su RaiUno.

Ma cosa ci rivela Sara Di Vaira?

«Il mio nuovo partner si chiama Massimiliano Morra ed è un bellissimo attore napoletano! Moro, occhi verdi bellissimi e una buona attitudine per il ballo! Sabato (stasera, ndr) per la prima puntata ci vedrete in una veste molto romantica ma non posso svelare il ballo. È confermata anche la giuria. Siamo abbastanza pronti per affrontare la prima puntata e capire cosa pensa il pubblico di noi! Lui ha 31 anni ed è in video anche con la fiction Furore su Canale 5 Ci stiamo divertendo tanto e abbiamo creato una bella alchimia! Siamo una coppia italiana e verace pura una Toscana/molisana con un napoletano puro penso che ne vedremo delle belle. Cercheremo di usare prettamente musiche italiane per omaggiare queste nostre origini!».

LA TRASMISSIONE

Tredici Vip, guidati da vere star internazionali della danza, tredici storie sorprendenti, pronte a regalare al pubblico nuove emozioni: attori, modelli, volti noti della scena televisiva, musicisti che hanno scritto brani indimenticabili, influencer, sportivi, donne dalla personalità dirompente. Il cast della tredicesima edizione di Ballando con le stelle promette di far scintille. Insieme alla signora della tv Milly Carlucci non poteva mancare l’ironia e lo swing di Paolo Belli. Ma quest’anno, insieme allo storico duo, un terzo protagonista del tutto particolare farà il suo ingresso nello show di Rai1.

Dal 2005, anno della sua prima edizione, sul palco di questo programma hanno ballato personaggi incredibili: idoli del calcio come Bobo Vieri e Marco Del Vecchio; campioni olimpici come Fiona May e Massimiliano Rosolino; di nobile lignaggio come Emanuele Filiberto di Savoia; la più giovane Presidente della Camera dei Deputati, Irene Pivetti; grandi artisti come Giorgio Albertazzi, Rita Pavone e Fausto Leali. Ma, soprattutto, hanno raccontato la loro storia di riscatto e rinascita, proprio attraverso la danza, alcuni dei personaggi più amati di Ballando con le stelle: Nicole Orlando, Giusy Versace, Oney Tapia. Ognuno di loro ha saputo andare oltre e attraverso il ballo, dimostrando al pubblico, e a sé stesso, che la danza non conosce barriere.

Ballando con le stelle, dopo tredici edizioni, è un programma che sa ancora stupire, innovare, andare oltre lo schermo, entrando nelle case della gente. Perché come diceva sempre Bibi Ballandi, il produttore che per primo ha creduto in questo progetto: “i sogni son desideri… e non si dovrebbe mai smettere di realizzarli”. E Milly Carlucci ha scelto di dedicare l’edizione 2018 proprio a lui. Questi gli ingredienti che terranno i telespettatori incollati allo schermo per dieci imperdibili appuntamenti, alla scoperta del vincitore di Ballando con le stelle 2018.

Anche questa edizione porta, sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, un cast agguerrito che si sfiderà ogni settimana per raggiungere la meta finale. Le coppie che si contenderanno la possibilità di proseguire il loro cammino, partecipando alla puntata successiva sono: Don Diamont – Hanna Karttunnen; Akash – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando; Cristina - Luca Favilla.

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione però di continuare a studiare con grande impegno e costanza. Molte saranno le prove da affrontare ogni sabato sera, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della giuria di esperti, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith.

Non mancheranno a bordo pista le presenze fisse della criminologa Roberta Bruzzone e del direttore Sandro Mayer, sempre pronti con i loro pungenti commenti.