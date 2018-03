TERMOLI. Tornano con un nuovo singolo in chiaro dialetto termolese i "The Best Band": dopo il successo virale "Termele mi", arriva in un contesto ideale un brano che è una dolce ammonizione verso chi può e non fa, dal titolo "Rett e Corrett".

La Best Band, un gruppo che suona per piacere di fare musica, è formato da ragazzi che nella vita fanno un lavoro anche molto impegnativo. Ora, se con “Termele mi” sono stati un'autentica e piacevole sorpresa, al loro secondo singolo sono una certezza. Al secolo, Enzo Ricci Voce& Chitarra, Roberto Di Giuseppe Voce & Basso, Basso De Santis Voce & Chitarra Elettrica, Giovanni Serafini Voce e Tastiera ,Valerio Trivelli Voce& Batteria.

Questa nuova hit della Band che gli stessi ci hanno per primi voluto mandare, l'abbiamo ascoltata in cuffia e guardando le immagini del videoclip ci ha entusiasmati. Un testo che può sembrare un rimbrotto di ammonimento verso chi decide i nostri destini, ma è un ammonimento garbato senza parole dure o grevi, un semplice consiglio del tipo:

“Ragazzi, mi raccomando, non insistete molto nelle vostre decisioni impopolari”, detto alla termolese, quasi una preghiera amichevole di agire sempre “rett e corrett", con rettitudine e correttezza, e solo così si potrebbe essere anche capiti qualora si prendessero decisioni impopolari.

Insomma, un brano che arriva in un momento molto delicato per la nostra regione e anche per la nostra città. La band chiude il brano dicendo: “...che nu sci t'empicce e che nu no te spicce, i politeche fanne sempre m'picce...".

Vi presentiamo il singolo "Rett e Corrett" e ringraziamo la Best Band che ha voluto farci partecipi della loro nuova "fatica" musicale.