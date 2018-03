Buona la prima per il debutto della molisana Sara Di Vaira a "Ballando con le stelle"

MONTENERO DI BISACCIA. Buona la prima, forse solo con un pizzico di rammarico per l’ordine di uscita sul palcoscenico, ma il debutto di Sara Di Vaira e Massimiliano Morra nella puntata d’esordio della trasmissione tv di Rai Uno "Ballando con le Stelle" è stato pregiato.

Come ogni sabato, da Montenero di Bisaccia la cugina Anna Maria Amoroso e gli altri componenti della famiglia e amici sono in prima linea per spronare, a suon di messaggi, la coppia che vede in lizza la maestra di ballo di origini molisane e l’attore partenopeo.

«Siamo molto contenti della prima puntata e ringraziamo tutti coloro che anche con un semplice sms ci hanno fatto sentire il suo supporto... – ci ha confidato Sara - questa settimana è stata più dura. La diretta di sabato è andata bene... Massimiliano era in ansia dal pomeriggio e solo una volta in pista si è trasformata in energia positiva! Ha ballato interpretato, guidato e alla fine abbiamo ottenuto anche il consenso della giuria!

Certo se fossimo usciti un po’ più avanti forse avremmo potuto aumentare ancora un po’ il punteggio ma a noi va bene anche così! Questa settimana abbiamo avuto più difficoltà perché ci siamo misurati con un ballo che non è proprio nelle corde di Massimiliano... non posso svelare che ballo è».

Ma la Di Vaira si mostra soddisfatta del compagno di ballo. «Posso solo dire che con il suo grande impegno e la totale fiducia che mi ha dimostrato siamo riusciti ad ottenere a mia opinione un ottimo risultato! Con Massimiliano mi trovo benissimo è molto carino nei miei confronti e come già detto mi fa totale fiducia!» Abbiamo chiesto a Sara quali novità ci fossero in questa edizione.

«La novità più grande è robot Zao, il terzo conduttore che affianca Milly Carlucci e Paolo Belli nella conduzione! Il cast è molto vario e a mio parere bilanciato c’è un po’ tutto! Certo, avvertiamo la scomparsa di Bibi Ballandi (lo storico produttore, ndr), assenza che si sente, nel senso che tutti ci impegniamo ancora di più perché il programma lo possa rendere fiero anche da qualsiasi posto lui sia!» Infine un invito diretto.

«Sai cosa mi piacerebbe ricevere... un invito ufficiale dal comune di Montenero per me e Massimiliano a passare una giornata con tutti i miei compaesani... sarebbe bellissimo». Poi l’appello al televoto e non solo. «Ai lettori chiedo di registrarsi su Instagram e seguire i nostri profili saradivairareal e massimilianomorraofficial e soprattutto ballandoconlestelle per lasciare il loro like cliccando il cuoricino sotto la nostra foto... è tutto gratuito ma a noi ci potrebbe far guadagnare dei punti preziosi. E poi grazie per seguirci sempre con tanto affetto».