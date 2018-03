Suspense sulla partecipazione di Sara e Max a Ballando con le stelle

MONTENERO DI BISACCIA. Nemmeno la partecipazione al programma tv Sabato Italiano ha sciolto la riserva sulla partecipazione o meno stasera in gara del duo Sara Di Vaira-Massimiliano Mora nella terza puntata di Ballando con le stelle. Intanto, dal paese più a Nord del Molise una valanga di “in bocca al lupo” per la coppia formata da Sara Di Vaira, maestra di ballo nel programma Ballando con le stelle e il suo partner artistico Massimiliano Morra, notissimo attore di fiction rimasto coinvolto giorni fa in un drammatico incidente stradale. Il primo arriva dalla cugina di Sara, Anna Maria Amoroso, gancio molisano per la bravissima e pluri-decorata ballerina originaria proprio di Montenero di Bisaccia. La presenza sul palco della terza puntata è in bilico, appesa a un filo. I due non hanno provato per ovvi motivi tutta la settimana e oggi ci saranno gli ultimi controlli, che daranno o meno il via libera per la partecipazione di Max alla trasmissione.

Mercoledì 21 marzo, Massimiliano Morra era intervenuto in collegamento a “La vita in diretta” per raccontare del grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 sul Raccordo Anulare di Roma e spiegare come sta. Terribili le immagini dell'auto distrutta e del suo volto tumefatto dopo l'incidente. In queste ultime ore, lo stesso attore ha fatto sapere di essere in via di guarigione. La riabilitazione, però, non è facile anche se il protagonista di Furore ce la sta mettendo tutta per tornare presto in pista a Ballando con le Stelle. Il sinistro è avvenuto sul Raccordo Anulare di Roma, dove un’auto si è piazzata all’improvviso davanti quella di Massimiliano. «Io ero sulla corsia di accelerazione e per scansarla ho dovuto sterzare all’improvviso e questa sterzata ha fatto sì che la mia auto si girasse completamente per poi andarsi a impattare nel guard-rail e poi da lì non ricordo più nulla perché ho perso i sensi», ha raccontato Morra a La Vita in Diretta. La vettura dell’interprete è andata completamente distrutta mentre Massimiliano è riuscito a salvarsi. «Sono un miracolato” ha assicurato Massimiliano Morra in tv. L’attore, dopo l’incidente, ha riportato un trauma cranico, un ematoma sotto l’occhio, altri ematomi sparsi per tutto il corpo e piccoli versamenti ematici intracranici che deve tenere sotto controllo».