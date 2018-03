Gonfiabili in piazza Monumento a Pasqua e Pasquetta

TERMOLI. La Pasqua è anche il momento per dedicare più tempo alle famiglie ed ai bambini. Anche per questo l’Amministrazione comunale di Termoli ha deciso che per rallegrare i cittadini più piccoli, in piazza Monumento saranno collocati i gonfiabili nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 1 e lunedì 2 aprile.

Si tratta delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ovvero lo Scivolo Castello e il gonfiabile Jump Happy e saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

L’ingresso sarà regolato dall’acquisto del biglietto.