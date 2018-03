Torna la sfida a Ballando con le Stelle, in pista Sara e Max

MONTENERO DI BISACCIA. Sembra una corsa a ostacoli l’edizione attuale della trasmissione di Rai Uno Ballando con le Stelle.

Sì, perché dopo la scomparsa dello storico produttore Bibi Ballandi nelle settimane precedenti al debutto, dopo l’incidente in cui è stato coinvolto l’attore-ballerino Massimiliano Morra, l’ultima settimana è stata caratterizzata dal lutto che ha colpito tutti, con la morte di Fabrizio Frizzi.

La conduttrice Milly Carlucci, amicissima del presentatore morto nella notte tra domenica e lunedì, tanto da leggere il Vangelo nel funerale di mercoledì scorsi, aveva addirittura chiesto di cancellare la puntata odierna, ma la direzione di rete non ha acconsentito. Un omaggio a Frizzi sarà fatto con un ballo ad hoc. E allora, scampato il pericolo anche per la coppia formata dalla molisana d’origine Sara Di Vaira e lo stesso Max Morra, reduci dallo zero di gruppo con cui la giuria non ha avuto pietà sabato scorso, tornano in pista a ballare i nostri beniamini, con la claque montenerese, capeggiata da Anna Maria Amoroso, intenta a tifare per loro. «E’ stata una settimana veramente difficile per tanti motivi. – confida Sara Di Vaira – per la morte di Fabrizio Frizzi in primis, che ha veramente vestito a lutto tutta la Rai e tutti noi che lo abbiamo conosciuto come una persona come poche! Nessun aggettivo sarebbe troppo per descriverlo... in più la salute di Massimiliano che dopo la puntata è stato sottoposto ad ulteriori controlli che purtroppo non hanno dato ancora un esito totalmente positivo. Non può fare sollevamenti, giri, cambi di altezza repentini, quindi non proprio vicino a quello che richiede una 4^ puntata di Ballando con le stelle. Noi dopo aver riposato fino a mercoledì ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso con tutte le dovute precauzioni di tentare un ballo di cuore anche solo per non deludere tutte le persone che ci hanno salvato permettendoci di rimanere in gara... nonostante l’indifferenza della giuria e di Mayer. Quindi scenderemo in pista con tutta l’energia possibile, per non gettare la spugna e sperare che alla prossima Tac questo edema di sia ridotto e che finalmente riusciremo ad essere al 100% delle nostre possibilità! Noi ringraziamo tutti veramente di cuore per il supporto e ricordiamo che in maniera assolutamente gratuita registrandosi al profilo Instagram e Twitter di ballando con le stelle e lasciando un cuoricino sotto la nostra foto potete contribuire ad aiutarci ancora una volta. In più se volete portarci alla quinta puntata il televoto è fondamentale! Grazie», l’appello finale di Sara Di Vaira.