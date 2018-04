Montenero e il Molise tifano per Sara e Max, meglio della giuria!

MONTENERO DI BISACCIA. Lo ammettiamo, il trattamento riservato dalla giuria di Ballando con le Stelle alla coppia di ballerini formata da Sara Di Vaira e da Massimiliano Morra non c’è piaciuto affatto. Ovviamente nemmeno ai diretti interessati, alle prese coi postumi del brutto incidente in cui l’attore partenopeo è rimasto coinvolto a metà marzo. Stasera i due beniamini del pubblico molisano, con lei originaria di Montenero di Bisaccia, saranno ancora in gara e cercheranno di guadagnare la qualificazione alla puntata successiva, contando anche sul supporto del parterre messo assieme dalla cugina gancio Anna Maria Amoroso.

«E’ stata una settimana alla ricerca della positività perduta... – ci ha riferito la maestra di ballo toscano-molisana Sara Di Vaira - il trattamento a noi riservato dalla giuria e da Mayer ci ha lasciato qualche strascico di pessimismo... fortunatamente ben sostituito dall’affetto del pubblico.... che ancora una volta ci ha sostenuto e traghettato alla quinta puntata e noi per questo non possiamo che ringraziare! Purtroppo, Massimiliano, se pur in netto miglioramento, non può ancora affrontare una coreografia dinamica nel senso di salti, capriole e prese... e per questo abbiamo deciso di scendere in pista con una rumba molto tecnica dove il vero ballo farà da padrone... con una canzone simbolica come “la cura” di Battiato. Speriamo di poter alzare il giudizio della giuria, ma quello che per noi è importante è sapere che siamo una grande squadra, io Massimiliano ed il pubblico a casa, ed una grande fetta viene da Montenero di Bisaccia e tutto il Molise.... spero tra le altre cose di avere in studio qui con me questo sabato mia cugina Romina in rappresentanza del Molise... per quando riguarda gli ospiti questa settimana ci saranno oltre a Robotzao anche Albano e Romina.... ed avrà inizio la fase finale del torneo di Ballando on the road. Quindi una puntata scoppiettante è piena di ballo!»

Forza col televoto per Sara e Max.