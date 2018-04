Ballando con le stelle vedrà Max e Sara in gara con la "Salsa"

MONTENERO DI BISACCIA. Settimana durissima quella che hanno trascorso i beniamini del pubblico molisano e di Montenero di Bisaccia in particolare, Sara Di Vaira e Massimiliano Morra, ballerini in gara come coppia nel programma del sabato sera di RaiUno Ballando con le Stelle. Max, attore partenopeo di fiction molto note, reduce da un brutto incidente a metà marzo, ha dovuto attendere tre settimane per riprendere gli allenamenti con la stessa tabella di marcia precedente alla disavventura e allora ci hanno dato dentro, in vista della settimana puntata di questa sera. Ma a raccontarci come stanno le cose, sempre tramite il favoloso gancio della cugina Anna Maria Amoroso, è stata proprio Sara Di Vaira, che ha instaurato con noi un filo diretto sin dalla scorsa edizione del format condotto magistralmente da Milly Carlucci.

«Cari lettori e cari molisani, una settimana spero di svolta per noi quella che si conclude stasera. Cambiamo ritmo, cambiamo atteggiamento... convinceremo la giuria? Non lo so... ma un passo avanti io sono sicura di averlo fatto! Una salsa arrogante e provocatoria per dimostrare che Massimiliano non è trasparente!» Inoltre, Sara, che ha voluto comunque dare una stilettata alla giuria, troppo poco magnanima con loro a dispetto del sinistro subito, rivela anche che ci sarà come ospite Gabriel Garko. E’ una battaglia di audience, «per cercare di riconfermare il successo di ascolti sul serale di Amici! Una soddisfazione per tutti noi... a dimostrazione che la diretta è Ballando con le stelle. Chiedo ancora una volta l’aiuto sui social: Instagram, Facebook e Twitter; sul profilo di ballandoconlestelle mettete un like sotto la nostra foto... e una volta aperto il televoto sosteneteci che siete la nostra forza!» In foto, la partecipazione di due congiunti di Montenero, Romina D’Ascenzo con Silvio Di Santo, «Mille grazie a Sara per aver dato opportunità a Romina e Silvio di partecipare al programma Ballando con le stelle», ringrazia Anna Maria Amoroso.