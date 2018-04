ISOLE TREMITI. Un video realizzato da Lucia Urbano per Termolionline.it, con cui lanciare nuovi programmi per valorizzare le Isole Tremiti, promossi dall’Associazione di Promozione Turistica “Pro Loco Isole Tremiti” si è costituita il 21 settembre 2017 con la finalità di promuovere, valorizzazione e salvaguardare le nostre bellissime Isole.

La posizione e le caratteristiche ineguagliabili che contraddistinguono l’arcipelago ne esaltano il suo fascino. Fascino che nasce dalle acque più limpide e blu dell’Adriatico, dalla bellezza naturale e incontaminata dei paesaggi e da un patrimonio storico architettonico unico al mondo, che gli hanno valso l’appellativo di “Perle dell’Adriatico”.

Le Isole Tremiti distano circa 10 miglia dalla costa garganica e si caratterizzano per paesaggi contrastanti e variegati, varietà che si riscopre anche sui fondali marini. Il paesaggio ed i fondali hanno mantenuto immutato nei millenni il loro patrimonio naturale, fondendosi armoniosamente con le opere architettoniche dell’uomo e i segni del passaggio di navi che si dall’antichità hanno solcato i suoi mari e si sono adagiate sui suoi fondali come per riposarsi alla fine di un lungo cammino.

La Pro Loco Isole Tremiti, si è costituita allo scopo di valorizzare il territorio, promuovere il turismo e organizzare eventi socio culturali che coinvolgano tutta la collettività, in continuità con le esperienze di volontariato che per molti anni si sono succedute nell’organizzazione di iniziative ed eventi. La peculiarità del territorio del comune e la specificità delle due isole abitate, ha reso necessario dotarsi di una struttura organizzativa composta da due sezioni denominate “Delegazioni San Nicola” e “Delegazione San Domino”.

Il presidente della Pro Loco Isole Tremiti è Rosanna Fedeli.

I referenti sono:

Per la Delegazione di San Domino: Rosanna Fedeli

Per la Delegazione di San Nicola: M. Pia Spano

Per l’estate 2018, è già stato redatto il cartellone degli eventi che si susseguiranno sulle isole di San Nicola e San Domino, in collaborazione con il Comune, gli operatori turistici locali, artisti e professionisti pugliesi ed altri soggetti legati allo sviluppo del territorio. Fra i progetti più ambiziosi, la collaborazione con il Comune per l’apertura di un info point per l’accoglienza turistica e la collaborazione con l’Università di Bologna e la Soprintendenza per i beni archeologici per il recupero dell’eccezionale patrimonio storico e la sua esposizione in un museo sull’isola di San Nicola.

L’attività estiva ha già preso il via con l’indizione di un concorso per la progettazione del logo della Pro Loco, conclusosi lo scorso 30 marzo con la valutazione degli elaborati pervenuti, la proclamazione del vincitore e l’acquisizione del nuovo simbolo.

In questi giorni si è proceduto alle prime fasi organizzative di un altro importante progetto che vedrà coinvolto il noto comico pugliese Uccio De Santis e tutta la troupe televisiva del programma Mudù. Uccio ed il regista hanno infatti effettuato un sopralluogo preventivo alla registrazione di una puntata del programma. Nella prima settimana di giugno, tutta la troupe sarà ospite delle isole e dei suoi operatori turistici per effettuare le riprese di sketch comici ambientati nei più caratteristici paesaggi tremitesi.

Non si limiterà alle riprese televisive la partecipazione di Uccio all’estate tremitese. Il 10 agosto, infatti, sarà ospite dell’isola di San Nicola e offrirà tutta la sua comicità per uno spettacolo che lo vedrà unico interprete della serata nel magico contesto del borgo fortificato.

Per ogni informazione su questi ed i molti altri eventi che si svolgeranno nei mesi estivi, si potrà visitare il sito web dell’associazione, www.prolocoisoletremiti.it e la pagina facebook Pro Loco Isole Tremiti. Informazioni date dalla presidente Rosanna Fedeli e dalla vice Maria Pia Spano.