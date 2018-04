Primo Maggio in Project a Termoli: musica, divertimento e artigianato

TERMOLI. Grande attesa per la festa del Primo Maggio, ormai un must dell’amministrazione comunale di Termoli.

Sarà una manifestazione gioiosa con iniziative dislocate in vari punti del centro interessato all'evento dove una band live proporrà degli incontri sonori, ci saranno anche il mercatino dell'Artigianato, gonfiabili per i bambini e molto altro ancora.

Insomma, il primo maggio a Termoli tornerà ad essere una grande festa, non solo quella dei lavoratori, come da calendario nazionale, ma anche la festa di tutti i cittadini e quanti hanno voglia di trascorrere delle ore di spensieratezza e divertimento.

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta in Comune è stato illustrato il programma dal delegato alla Cultura del Comune di Termoli Michele Macchiagodena, il consigliere comunale Michele Barile, i rappresentanti dell’associazione culturale ‘Project’ Concetta Perfetto e Marco Cupido e il dirigente Brigida Barone e i dipendenti del settore Cultura del Comune di Termoli.

L’evento del primo maggio sarà un mosaico di tanti eventi dedicati ad ogni fascia d’età e di pubblico: ai tanti dj set si alterneranno le esibizioni di band dal vivo, ai gonfiabili in piazza Monumento si aggiungeranno tanti artisti di strada per il pubblico dei bambini e, per gli amanti dello shopping e del vintage, ci sarà lungo il corso Nazionale il mercatino di dischi in vinile e abbigliamento vintage. Il centro della città offrirà da piazza Monumento a piazza Duomo diverse proposte musicali e di divertimento a partire dalle 17.00 e fino alle 21.00.

“C’è un vero e proprio ritorno al vinile e a quella qualità della musica, magari un po’ imperfetta, ma così capace di coinvolgere le persone” – ha dichiarato Michele Macchiagodena.

“L’evento del primo maggio dell’anno scorso ci ha già dimostrato il grande apprezzamento di cittadini e turisti – ha detto il consigliere Barile – ed è anche per questo che quest’anno abbiamo deciso di riproporlo ma apportando ancora delle migliorie, per questo ringraziamo l’associazione Project per la proposta che ha fatto”.

“La nostra associazione esiste dal 2013 - ha dichiarato Concetta Perfetto – ma quest’anno abbiamo deciso di ridarle nuova energia ed iniziare a diffondere sul nostro territorio il know how che abbiamo acquisito vivendo fuori dal Molise”.

“E’ importante ringraziare non solo l’Amministrazione con cui collaboriamo ma anche i tanti commercianti che hanno creduto in questo progetto e che ci sostengono” – ha aggiunto Marco Cupido.

Infine il dirigente Brigida Barone ha sottolineato il fatto che la scelta fatta per l’evento del primo maggio è perfettamente in linea anche con le novità della Biblioteca comunale che, ha ricevuto la donazione di centinaia di dischi in vinile da parte di Antonio Di Cesare cittadino ed ex direttore della Biblioteca. “I dischi ora andranno catalogati – ha dichiarato il dirigente Barone - ma nel frattempo, sono già fruibili in un apposito corner creato nei locali di corso Fratelli Brigida”.