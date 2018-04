TERMOLI. "400 km fa" è il titolo del nuovo singolo del cantante An To girato in parte a Termoli. Uscito su Youtube qualche giorno fa, il brano con sonorità pop vintage, vuole sottolineare la possibilità che ognuno di noi ha di evadere dalle problematiche del quotidiano ripercorrendo l'autostrada dei ricordi e vivendo di valori semplici come l'amore e l'umiltà. Nel video ufficiale, oltre al Borgo Antico di Termoli, compaiono le città di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo.