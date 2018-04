In gara a Ballando con le stelle la coppia con la molisana Sara Di Vaira

MONTENERO DI BISACCIA. La partecipazione della coppia tosco-molisano-partenopeo formata dalla maestra e campionessa di ballo Sara Di Vaira e dal suo compagno stellato Massimiliano Morra pare sempre più una sfida all’Ok Corral. Sì, perché le regole d’ingaggio s’incattiviscono ogni sabato di più e complice una giuria al limite della lecita severità, se ne vedono di tutti i colori su Rai Uno quando c’è da giudicare una delle coppie più affiatate del format condotto da Milly Carlucci. Nel colloquiare come facciamo settimanalmente con Sara, per presentare la puntata odierna, la settima del ciclo 2018, lei ci ha voluto spiegare dal suo punto di vista lo sfogo avuto la scorsa settimana contro i giurati.

Solo grazie all’amore del pubblico, che li ha votati dal Molise, dalla Campania, dalla Toscana e da tutta Italia sono in gara, contro forse chi ha coppie predilette. «Le decisioni prese dalla giuria sono mal condivise anche dal pubblico di tutta Italia – ci spiega Sara – a loro ho espresso il mio parere e la solidarietà ricevuta dai telespettatori è stata totale. Un atteggiamento che quasi sottintenda ci fossero coppie favorite da mandare in finale, anche sparando dei 10 ingiustificati, senza alcuna coerenza nelle votazioni e nell’assenza di criteri di giudizio applicati». Insomma, una battaglia epica, che si rinnova stasera e giorno dopo giorno, a oltre un mese dal drammatico incidente stradale, anche il livello si eleva tra Max e Sara. Chiedo ancora una volta l’aiuto sui social: Instagram, Facebook e Twitter; sul profilo di ballandoconlestelle mettete un like sotto la nostra foto... e una volta aperto il televoto sosteneteci che siete la nostra forza!»

Ebbene, siamo certi che l’appello sarà raccolto, specie a Montenero di Bisaccia, dove è in azione il loro gancio, Anna Maria Amoroso.