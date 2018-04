"Emozioni in Movimento" Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. L'istituto Alberghiero "Federico di Svevia" di Termoli ha presentato al Palazzetto dello Sport di Piazza del Papa la manifestazione sportiva "Emozioni in Movimento" con la direzione tecnica e organizzativa del professor Gabriele Lamanda. L’evento era riservato alle scuole del bassomolise primarie e secondarie: una bella giornata con performance davvero apprezzabili di tutti i protagonisti in campo.

Le scuole che hanno partecipato a questa manifestazione sono state: L'I.I.S.Alfano Termoli, Omnicomprensivo Guglionesi scuola secondaria superiore, Omnicomprensivo di Guglionesi scuola primaria, I.P.S.E.O.A.Termoli con le classi 1A, 2A, 1B e con il gruppo sportivo TeamGym creato dal professore Lamanda per un totale di 198 partecipanti.

L'iniziativa voluta e creata dal professor Lamanda ha avuto il chiaro obiettivo di promuovere l'attività motoria tra tutti gli alunni delle scuole con l'aiuto della musica che appunto crea emozioni e da qui il titolo della manifestazione. Questa iniziativa esce fuori da quelle che sono le normali attività sportive scolastiche (giochi sportivi studenteschi) e favorisce "l'inclusione" di tutti gli alunni, sia normodotati che diversamente abili, favorendo l'espressività corporea di ognuno dei soggetti coinvolti.

Questa manifestazione è stata possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità della dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero, che ha messo a disposizione tutte le risorse possibili della scuola.

L'evento ha visto coinvolti i vari gruppi che si sono alternati sulla pedana esibendosi in coreografie ginniche sia a corpo libero che con piccoli attrezzi, codificati e non. Non sono mancate esecuzioni tecniche di ginnastica artistica ritmica.