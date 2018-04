Spareggio a Ballando con le Stelle: l'appello al televoto di Sara e Max ai molisani

MONTENERO DI BISACCIA. Rimarranno o no in gara i beniamini di 3 regioni stasera a Ballando con le Stelle? Per la coppia formata dalla tosco-molisana Sara Di Vaira e dal napoletano Massimiliano Morra sarà il televoto il giudice che segnerà l’avanzata o la resa nel format di gara portato al successo da Milly Carlucci su RaiUno, questa la sofferenza programmata per l’ottava puntata. Uno spareggio che verrà vissuto fibrillando da Montenero di Bisaccia e dalla claque messa insieme dal gancio Anna Maria Amoroso. Ma cosa ci ha rivelato Sara nella nostra chiacchierata settimanale? «Ciao a tutti i molisani, è stata una settimana difficile, fisicamente impegnativa, con 2 coreografie nuove da preparare.

Si tratta di un tango ed un charleston... per una puntata di ripescaggio all’ultimo sangue. Infatti è l’ultima possibilità di rientrare in gioco. Noi inizieremo la puntata con una sfida tra le coppie momentaneamente fuori e noi siamo in sfida con Dan Diamant. Solo chi vincerà la sfida potrà proseguire il percorso che prevede la puntata, percorso del quale noi non siamo a conoscenza, sappiamo solamente che c’è una possibilità di rientrare e la vogliamo ottenere con tutto noi stessi! Ci stiamo impegnando tanto per acchiappare il favore del pubblico da casa. Infatti solo il televoto deciderà chi delle coppie escluse potrà ritornare in gara. Quindi, stavolta niente cuoricini, caricate il cellulare e votate per noi! Vogliamo la semifinale per poi provare ad allungare il piede anche nella così agognata finale, che per noi, visto il percorso complicato che abbiamo avuto, ha il profumo di una vittoria personale, a dimostrazione che con l’impegno e la costanza si possono comunque ottenere risultati! Non ci abbandonate proprio ora. Votate per noi, perché noi balliamo per voi, non certo per la giuria».

Come non aderire a un simile appello. I televoti saranno 2, uno ad inizio puntata ed uno alla fine. Forza, dal Molise aiutiamo Sara e Max a proseguire e portarci verso le puntate finali.