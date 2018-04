«Vinyl Market, music and experience», esplode il Primo maggio di festa a Termoli

TERMOLI. L’incognita è il meteo, ma tutti sperano che soffiando un po’ la perturbazione attesa sul Molise possa volare via e far godere a tutti un Primo maggio di festa (e anche di riflessione).

Come per il 25 aprile, il 2 giugno e le festività agganciate alla tradizione religiosa, la componente turistica sta prendendo via via il largo, non diciamo il sopravvento e allora Termoli si prepara domani ad accogliere migliaia di persone per il Ponte di primavera più lungo.

L’evento del Primo maggio sarà un mosaico di tanti eventi dedicati ad ogni fascia d’età e di pubblico: ai tanti dj set si alterneranno le esibizioni di band dal vivo, ai gonfiabili in piazza Monumento si aggiungeranno tanti artisti di strada per il pubblico dei bambini e, per gli amanti dello shopping e del vintage, ci sarà lungo il corso Nazionale il mercatino di dischi in vinile e abbigliamento vintage. Il centro della città offrirà da piazza Monumento a piazza Duomo diverse proposte musicali e di divertimento a partire dalle 17 e fino alle 21. «Vi aspettiamo a Termoli!», l’invito del Comune di Termoli.

Inoltre, in occasione del Primo maggio 2018, l’associazione culturale Project, in collaborazione con Anomasia Vintage & Vinyl, propone nel centro cittadino di Termoli, la manifestazione "Vinyl Market, music and experience". Grazie al contributo degli operatori e al patrocinio del Comune, tale manifestazione sarà caratterizzata da una serie di eventi legati alla musica e alla conservazione e promozione della cultura musicale insieme a un mercatino di dischi in vinile.

Termoli diventerà lo scenario di un unico progetto costituito da diverse “tappe” musicali - piazza Monumento, piazzetta Marconi, fine corso e piazza Duomo - che andrà a soddisfare target differenti. Infatti, il progetto promuove musica no stop dalle 17 alle 21 che vedrà l’alternarsi di diversi generi e artisti locali rigorosamente scelti dallo staff. Fondamento di tale manifestazione sarà il Vinyl Market che, nella nostra idea, non vuole essere un semplice “mercatino” ma un vero e proprio luogo in cui gli espositori sono dei veri professionisti in grado di offrire al visitatore un’esperienza completa, che spazia attraverso tutti i generi musicali e la storia della musica nella sua interezza, dagli anni 60’ ad oggi. Nello specifico, il mercatino si svolgerà lungo Corso Nazionale, dalle 10 alle 21.