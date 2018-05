Tutti in piazza a Montenero per la clip di Ballando con le Stelle con Sara e Max

MONTENERO DI BISACCIA. Tutto è bene quel che finisce bene… compreso lo spareggio che ha decretato l’ingresso in semifinale della coppia formata dalla tosco-molisana Sara Di Vaira e dal suo partner, l’attore napoletano Massimiliano Morra.

Insomma, per la coppia beniamina del televoto, anche in Molise e soprattutto a Montenero di Bisaccia, c’è l’ingresso nella parte più incandescente del format tv Ballando con le Stelle e domattina i due saranno a Montenero Di Bisaccia con le telecamere di Rai Uno per girare una clip per la trasmissione "Ballando con le stelle" che andrà in onda sabato 5 maggio.

«Accorrete numerosi in piazza!!», l’invito accorato dell’organizzatore, Teresio Di Pietro, e di Sara e Max, che hanno bisogno di tutto il sostegno e la partecipazione possibili.

«Abbiamo bisogno della presenza di più persone possibili, per la buona riuscita delle riprese», l’invito di Sara Di Vaira, che riabbraccerà anche i suoi familiari che risiedono a Montenero di Bisaccia.