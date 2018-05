In pista cercando di agguantare la finale, da Montenero lo sprint per Sara e Max

MONTENERO DI BISACCIA. Li abbiamo lasciati a Montenero di Bisaccia, travolti dall’entusiasmo della folla. Ora li ritroviamo in gara questa sera, in semifinale, a caccia dell’ingresso nella finale di sabato prossimo di Ballando con le Stelle, dove in sei saranno le coppie ad aggiudicarsi l’ambitissima vittoria del format show del prime time di Rai Uno. Sono Massimiliano Morra, modello e attore di Napoli, e Sara Di Vaira, ormai beniamina anche dei lettori Termolionline e Vastoweb, che da due anni seguono la sua sfida del sabato sera (l’anno scorso con Martin Castrogiovanni).

Siamo alla stretta finale e per mandarli avanti serve tutto lo sforzo possibile al televoto dei molisani, corregionali di una splendida maestra di ballo che risiede in Toscana, ma che non dimentica le origini. Siamo certi che la prima a tifare e televotare sarà la cugina Anna Maria Amoroso, vero motorino di questa claque. Sara ci ha anche rivelato qualche chicca sulla puntata di stasera. «Sappiamo che ci sarà ad inizio puntata una prova speciale, dove ci è stato chiesto di interpretare degli animali e noi saremo due pavoni. Questa prova speciale potrebbe portare dei punti bonus che sicuramente andrebbero ad aiutare lo svolgimento della gara. Dopodiché andremo avanti con la gara normale e il nostro ballo sarà sulle note di Elvis, un Jive. Qui speriamo di ottenere più punti possibile! A quel punto entra in gioco il pubblico da casa, che spero ci aiuti in massa per assicurarci la finale.

Da sottolineare che non conta la posizione in classifica data dalla giuria perché il voto da casa ha lo stesso peso e può tranquillamente ribaltare la classifica, viste le poche coppie in gara! Se non riuscissimo ad accedere alla finale subito ci sarà la fase di spareggio, dove noi in caso riproporremo un cavallo di battaglia e a quel punto solo da casa potranno decidere quale coppia tra le 3/4 coppie può andare in finale... comunque da 8 coppie solo 6 riusciranno nell’impresa!Ci sarà comunque anche il tesoretto social con i cuoricini... ma è diventato difficile battere Ciacci/Todaro... Noi confidiamo in voi e da parte nostra ci mettiamo tutta la nostra positività!». Forza Sara e Max, il Molise e Montenero di Bisaccia sono con voi, come vi hanno dimostrato giovedì mattina.