TERMOLI. Quattro rioni in gara con giochi medievali per disputarsi l’onore di portare in processione San Timoteo venerdì prossimo, 11 maggio.

Grande successo di pubblico ieri pomeriggio in piazza Duomo per il primo Palio di San Timoteo, che ha visto prevalere il rione “Tornola”, su Giudicatum, Ostum e Castellum rigorosamente in ordine di piazzamento.

Quattro rioni del borgo antico che si sono dati battaglia sotto lo sguardo interessato di centinaia di persone, che hanno gremito il perimetro transennato e la scalinata della cattedrale, oltre ad altri spazi di fortuna.

Un pomeriggio che ha seguito gli eventi della mattina e che è stato aperto dal corteo che ha attraversato il secondo corso per poi finire nel paese vecchio, lungo le vie più centrali della città.

Intorno alle 16.30 il corteo storico è partito dalla Chiesa di San Timoteo, aperto dagli sbandieratori Giovanna D'Angiò di Colletorto, gruppo storico di Guglionesi, Falconeria Usconia, centro San Damiano e Ordo Cavalieri di Termele che scortavano il Palio e i rappresentanti dei rioni che di lì a poco si sarebbero sfidati.

Tanta gente lungo il percorso che ha svoltato su corso Umberto I, poi ha imboccato il corso Nazionale, per arrivare in fondo e prendere via Roma e dirigersi all'interno del Borgo.

I 4 rioni e i loro alfieri si sono sfidati nel lancio dei ferri di cavallo, nel tiro con l'arco e al tiro alla fune, giochi che hanno entusiasmato il folto pubblico che ha gremito Piazza Duomo, poi c'erano anche i supporter dei vari rioni che hanno reso il clima ancora più partecipato.

Intermezzi affidati alla falconeria, agli sbandieratori e ai duellanti di spada.

Un crescendo di colori e di perfetti costumi ricreati fedelmente dalla sartoria delle sorelle Benaduce.

Il rione Tornola ha infilato la tripletta, aggiudicandosi tutte le prove in programma e attestandosi a 77 punti.

In seconda posizione il Giudicatum con 62, terzo Ostum a 57 e infine Castellum a 42 punti.

Grazie a questa vittoria, all’esordio nella competizione, venerdì prossimo 11 maggio alla processione di San Timoteo i rappresentanti di Tornola porteranno il Palio, consegnato loro da un figurante vescovo – al secolo Gianni Amoruso – e bisogna fare i complimenti, comunque, agli organizzatori della domenica medievale di San Timoteo, ossia Ordo Cavaliere Termele, Pro loco e parrocchia omonima, con la collaborazione della diocesi e dell’amministrazione comunale.