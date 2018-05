Quattro anni di rock vero, i Sound Zero sono ancora qui!

PORTOCANNONE. Nascono per gioco i “4 matti” che volevano suonare a tutti i costi avevano dato loro una settimana di vita come band dicendo che non avrebbero fatto nemmeno un live. Dopo 4 anni sono ancora qui e stavolta stanno lavorando (da più di un anno) ad un loro progetto musicale. Nelle piazze o nei locali (per ora) fanno ancora da cover band, inserendo ogni tanto qualche brano inedito per vedere la reazione della gente, ma ad ogni modo “ci divertiamo a fare quello che facciamo e finché sarà così continueremo a suonare insieme” dice Joe, il front-man dei Sound Zero. La band nasce reinterpretando brani Rock che hanno segnato la storia della musica, a partire dagli anni 70/80/90 sino ai giorni nostri. Il progetto Sound Zero è un’idea che viene proposta dal cantante Joe (26 anni), a Ghigo (25 anni) e Dino (23 anni), rispettivamente bassista e batterista, che entusiasti coinvolgono Filippo (19 anni), chitarrista. Successivamente indicono delle audizioni alla ricerca di un solista e trovano quello che cercano in Mattia, un talento cristallino di soli 15 anni.

Così composto, il gruppo nasce l’8 maggio 2015 formato da cinque elementi, tutti di età diversa tra loro, con influenze e culture musicali differenti. Sin da subito si crea un forte entusiasmo ed affiatamento che li porta ben presto a girare i migliori locali e club del territorio, arrivando a sfiorare la vittoria nel festival “Musica Live di Guardialfiera” organizzato dal giornale “La Stampa” di Torino, ma in compenso a vincere il premio come “Miglior chitarrista”, merito del talentuoso e giovane Mattia. Dopo aver intrapreso un tour invernale, nel 2016 decidono di trasformare il progetto “cover band” in qualcosa di più ambizioso, da qui nasce il progetto “inediti”, producendo brani propri, miscelando rock/hard rock con sonorità più moderne, dando una loro originale interpretazione della musica. Nel gennaio 2016 vengono a conoscenza di un contest a livello internazionale chiamato “Tour Music Fest” e decidono di partecipare, arrivando a qualificarsi a fino alle semifinali, dove poi successivamente terminerà la loro avventura. Sempre nello stesso anno arriva una fantastica notizia, infatti vengono scelti da una delegazione del comune di Termoli come band di apertura dei Dire Straits legacy (band composta da ex componenti dei Dire Straits tra cui Phil Palmer, Alan Clark e tanti altri volti noti alle scene della musica internazionale) per esibirsi nella città. Questo evento li accresce musicalmente ed umanamente poiché cominciano a varcare le diverse piazze regionali ed extraregionali.

“Abbiamo avuto qualche problema negli anni e siamo arrivati anche quasi a scioglierci ma non ci abbiamo mai realmente pensato è troppo bello suonare insieme e quando la gente ti ama per quello che fai è impossibile smettere di farlo” affermano. Nel novembre 2016 abbandonano la band Rodrigo Galasso e Filippo Iacovelli; ma nel 2017 il gruppo si consolida con il ritorno di Rodrigo Galasso al basso, ritrovando il "sound" e mettendo da parte vecchie incomprensioni.

Nel 2018 cominciano le registrazioni del loro primo album. Attualmente sono alla ricerca di un’etichetta discografica che possa produrli. La passione per la musica e l'amicizia che lega questi 4 ragazzi è la base sulla quale si regge tutto il lavoro e il valore del gruppo.

Buon compleanno ragazzi, vi auguriamo il meglio. Stay rock!