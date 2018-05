Festival del Cous-cous: insieme ai Negrita, arrivano i Morcheeba!

TERMOLI. DegustiCous, il Festival del Cous-cous della città di Termoli, celebrerà a Luglio 2018 questo alimento sano, genuino e versatile, che bene si presta a interpretazioni differenti di sapori e stili culinari, Attraverso un evento di quattro giorni e combinando cibo e musica, intrattenimento e sport, che coinvolgerà famiglie e giovani, sia del territorio molisano che nazionale. Il Festival, Promosso da Martino, azienda con oltre 100 anni di storia nella produzione e commercializzazione di derivati del grano, prima produttrice italiana di cous-cous, ha potuto selezionare un mix unico di materie prime e ideare un processo sostenibile che consentisse di avere un Cous Cous di qualità superiore alla concorrenza.

L’obiettivo principale di DegustiCous è quello di promuovere il Cous-cous MARTINO, come prodotto 100% ITALIANO, coinvolgendo il pubblico della manifestazione con stand eno-gastronomici dove degustare oltre venti ricette a base di cous-cous, ma anche attraverso manifestazioni sportive con la collaborazione delle associazioni locali e un programma musicale di alto livello. Infatti, alla già annunciata data del 22 Luglio, in cui saranno ospiti di Degusticous i Negrita, rock band aretina autrice di successi come “Ho imparato a Sognare”, “Hemingway” e “Magnolia”, si aggiunge la band internazionale dei Morcheeba, che durante la prima data Italiana dell’estate presenteranno il nuovo album Blaze Away.

Il 19 Luglio, al Porto di Termoli, avremo dunque modo di ascoltare in anteprima il nono album della band, che segna un ritorno alle influenze dei primi dischi, passando dal blues anni Cinquanta all’hip hop anni Novanta, attraversando rock psichedelico, dub reggae ed elettronica. Il tipico meltin pot di generi che da vent’anni caratterizza la cifra stilistica della band britannica salita alla ribalta della scena musicale internazionale con la hit “Rome wasn’t build in a day” che ascolteremo insieme a nuovi e vecchi successi durante Degusticous.

Il festival si svolgerà nella città di Termoli, dal 19 al 22 Luglio 2018, con un programma, come preannunciato ricco di attività realizzate nella zona del Porto e del Centro storico, coinvolgendo tutti gli stakeholder cittadini, a partire dai ristoratori e continuando con associazioni, attività balneari, università, scuole ed istituzioni, potendo contare sul prezioso supporto e patrocinio del Comune di Termoli.