“Diamoci del ToUr”, a Larino in concerto Pierdavide Carone e Antonio Maggio

LARINO. Dopo la bella esperienza invernale in acustico nei club, Pierdavide Carone e Antonio Maggio incrociano nuovamente i loro percorsi artistici nella versione estiva del “Diamoci del ToUr”, accompagnati questa volta dalla band, per regalare ulteriore energia ad uno spettacolo inedito che si preannuncia come una delle novità più interessanti dell’estate 2018. Il primo appuntamento del nuovo tour è previsto oggi a Larino. Sul palco, con Antonio e Pierdavide, una band composta da Giulio Rocca (batteria), Davide Gobello (chitarre), Alessio Gaballo (basso) e Danilo Cacciatore (tastiere).

Disco d’oro con il brano “Mi servirebbe sapere” per Antonio Maggio e multiplatino con l’album di debutto “Una canzone pop” per Pierdavide Carone, questo inedito viaggio musicale nasce dal connubio tra due artisti dalle sonorità inconfondibili che si esibiranno in live intensi e di grande coinvolgimento, durante i quali giocheranno a scambiarsi i ruoli ed interpreteranno insieme i loro maggiori successi e alcuni brani firmati da grandi cantautori a loro particolarmente vicini. Un’occasione unica per godere di uno spettacolo di quasi due ore, fatto di canzoni amate dal pubblico ed interpretate in una chiave assolutamente inedita, con Antonio che canta le canzoni di Pierdavide e Pierdavide quelle di Antonio, ma anche con molti duetti e qualche piccolo ma interessante “stravolgimento”.