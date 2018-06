TERMOLI. Bellissimo concerto nella serata del 31 maggio, nel gremito piazzale del Santuario della Madonna delle Grazie, a Termoli.

Protagonisti i quasi 100 musicisti, coriste e piccoli cantori dell’Associazione Culturale Punto di Valore, splendidamente diretti dai maestri Basso Cannarsa, Gianluca De Lena e Alessandro Di Palma.

Ancora una volta l’Orchestra giovanile, il Coro femminile e il Piccolo Coro Voci Bianche Punto di Valore hanno saputo creare un’atmosfera suggestiva, incantando per la professionalità, il calore trasmesso e l’abilità esecutiva.

In un crescendo di emozioni, i giovani talenti hanno interpretato a meraviglia un vasto repertorio, a partire da tre brani orchestrali (tra cui un omaggio a Pino Daniele), proseguendo con due classici del pop interpretati dalle voci del Coro femminile e concludendo con la grande novità di quest’anno 2018: il Piccolo Coro Voci Bianche, che ha incantato la folta platea.

I piccoli coristi si sono cimentati con la lirica (nel brano Un giorno all’Opera), con la musica italiana d’autore del grande Lucio Battisti, con la world music di Karl Jenkins nella celebre Adiemus ed infine due classicissimi della canzone italiana, O surdato ‘nnamurato e Nel blu dipinto di blu, esattamente a 60 anni di distanza da quel Sanremo del 1958 in cui trionfava Domenico Modugno.

Suor Marzia, padrona di casa, ha più volte sottolineato l’importanza per questi giovani talenti di “non smettere mai di sognare” e di saper coltivare le loro passioni, poiché in fondo cosa c’è di più “social” di condividere un leggìo in un’orchestra o di più “democratico” di cantare con un’unica voce in un coro.

Nel corso della serata un momento particolare è stato dedicato ad una mamma eletta come “mamma speciale” dell’anno 2018, per essersi particolarmente distinta nella sua vita dedita alla famiglia e alle persone in difficoltà.