Fornelli - È Fornelli, uno dei Borghi più belli di Italia, il campione dell'edizione 2018 di Mezzogiorno in Famiglia.

La squadra molisana ha combattuto fino all'ultimo, portando a casa un pullmino che trasporterà a scuola gli alunni del paese.

La finalissima, in onda questa mattina, ha visto la sfida contro Breno (BS).

In studio i ragazzi della provincia di Isernia ce l'hanno messa tutta, conquistando l'ennesima vittoria, quella decisiva.

Le inviate, Claudia Andretti ed Elena Ballerini, erano in diretta dai due paesi e hanno mostrato le bellezze dei borghi. A Fornelli anche il bufù e il gruppo folkloristico di Casacalenda.

Già ieri i concorrenti del Molise si erano aggiudicati due punti di vantaggio, sconfiggendo la Lombardia.



I complimenti alle ragazze e ai ragazzi molisani arrivano dal consigliere regionale Roberto Di Baggio: "Oggi tutto il Molise è Fornelli e Fornelli è tutto il Molise. Orgoglio della nostra terra, bravissimi ragazzi e ragazze, con la vostra tenacia la vostra simpatia siete i Campioni della grande famiglia italiana. Avete portato le telecamere nei vicoli e nelle piazzette, avete mostrato le prelibatezze della nostra tavola, la nostra cultura, le nostre radici e le bellezze della nostra terra. Avete portato il piccolo Molise in tutta Italia. Una grande festa per tutti, un grande risultato che dimostra che uniti si vince. Auguri a questa bellissima comunità in cui tutti, ma proprio tutti oggi sono vincitori, l'Amministrazione Comunale che è stata sensibile ed a cui va il mio plauso, i ragazzi, le mamme, le nonne che hanno preparato l impossibile, i tecnici, i volontari, tutto lo staff che in questi due mesi ha lavorato in maniera impeccabile e facendo fare una gran bella figura alla regione che, dicono o meglio dicevano, non esiste. Anche questo è Molise Migliore".