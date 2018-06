Il concerto dei The Kolors Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. Serata indimenticabile, quella di ieri, per il pubblico di Corpus Domini, accorso praticamente da ogni zona della Regione per assistere ai festeggiamenti della kermesse, ma soprattutto per godere da vicino dello spettacolo live offerto dai “the Kolors”.

La band capitanata da Stash Fiordispino ha letteralmente infiammato il pubblico molisano, proponendo il giusto mix tra nuovi successi, tra i quali l’ultimo brano “Frida”, e vecchi “cavalli di battaglia (“Everytime”, “Why don’t you love me”): un concerto che ha pienamente soddisfatto le attese della platea, accorsa in massa per l’occasione.

Gremitissima piazza della Repubblica, praticamente “sold-out” nonostante l’allargata capienza studiata e raggiunta grazie al lavoro congiunto di Comune e Prefettura.

Non solo giovanissimi, ma anche appassionati più “maturi”: tra le schiere di spettatori, infatti, anche molti genitori.

Intensa la performance del gruppo lanciato dal talent “Amici”, che si è congedato tra gli applausi e i cori d’apprezzamento attorno alle 23.30, dopo un’ora è trenta circa di esibizione.

Le attese della vigilia sono state dunque pienamente soddisfatte. E questa sera ci sarà il “bis”: a Campobasso arriva infatti Nina Zilli.