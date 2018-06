Dopo Negrita e Morcheeba a Termoli anche il trio Pezzali, Renga e Nek

TERMOLI. Dopo l’annunciato ritorno dei Negrita e della band internazionale Morcheeba, ancora una grande notizia per il festival del cous cous, che è già cult dell’estate termolese



Degusticous stupisce ancora! Dal 19 al 22 Luglio 2018, a Termoli, si daranno infatti appuntamento artisti nazionali ed internazionali nell’ambito della prima edizione di DegustiCous, il Festival del Cous Cous Italiano.

La manifestazione, promossa da Martino, azienda con oltre 100 anni di storia e dal 1994 primo produttore di Cous Cous Italiano, continua ad allargare il proprio cast artistico, con l’obiettivo di realizzare per la prima volta un evento che sappia caratterizzare Termoli e far parlare del Molise a livello nazionale.

“Abbiamo puntato su 3 grandi nomi della musica italiana ed internazionale, perché siamo convinti che il nostro territorio meriti un evento così - dichiara Emma Martino, Ceo dell’azienda - “una kermesse che unisca l’inconfondibile qualità del nostro cous cous italiano con il coinvolgimento di tutta la città in uno spettacolo corale fatto di animazione, gastronomia, sport e benessere.”

Per quattro giorni la città di Termoli sarà dunque animata da eventi che combineranno cibo e musica, intrattenimento e sport: un programma ricco di attività nella zona del Porto e del Centro storico, che coinvolgerà i ristoratori, le associazioni, attività balneari e scuole".

Cuore della manifestazione sarà l’area di esplorazione eno-gastronomica nella quale verranno proposte ricette a base di Cous Cous.

L’obiettivo aziendale è quello di diffondere la conoscenza di questo alimento sano, genuino e versatile perfettamente in linea con la cultura gastronomica del nostro paese e con la dieta mediterranea.

Madrina d’eccezione sarà Cristina Bowerman: chef di fama internazionale, che vanta una stella Michelin ed altri importanti riconoscimenti.

Nell’area dedicata ai concerti, Il 19 luglio saliranno sul palco i Morcheeba; la band capitanata dalla cantante Skye presenterà il nuovo album “Blaze Away”, mentre il 21 luglio toccherà al trio Pezzali, Renga e Nek; i tre artisti proporranno tutte le più grandi hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci, di recente raccolte nell’album “Max, Nek, Renga, il disco”

La chiusura del 22 luglio spetterà infine ai Negrita, che hanno scelto Termoli per una data del tour estivo che segue l’uscita di “Desert Yacht Club”, il loro decimo album in studio contenente undici tracce inedite.

E per il 20 luglio, unica serata ancora non definita, l’organizzazione è alla ricerca di una chicca per completare il cast artistico nel migliore dei modi. Non mancheranno le attività culturali e i momenti di approfondimento, laboratori didattici e workshop. Previsto infine un fitto programma di attività legate allo sport e all’intrattenimento, per grandi e bambini.