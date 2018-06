Anna Botticelli al casting di Amici

TERMOLI. Anna Botticelli la Lucia Mondella dei promessi sposi di Nicolino Cannarsa , dopo averci provato con casting di X Factor, non demorde e non si arrende, in questo momento si trova presso gli studi Mediaset per partecipare al casting della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la scuola per aspiranti artisti più ambita d'Italia.

Come si dice chi l'ha dura la vince, e in quanto a caparbietà la nostra Anna ne ha da vendere alla fine vuoi vedere che la spunterà. Chi come noi l'hanno vista artisticamente crescere molto negli ultimi tempi facciamo il tifo sfrenato per lei.

Forza Anna chi ti conosce e ti stima incrocia le dita e ti dice in bocca al lupo .