Musica, testo e video a Campomarino: la Bambulè di Antonio Castaldo

CAMPOMARINO. Antonio Castaldo non si ferma mai! E anche quest’anno la sua musica è destinata a diventare il tormentone dell’estate.

Il singolo si chiama “Bambulè”, anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per fine anno ed è una canzone fresca e molto attuale: l’amore al tempo dei social.

Una storia, dicevamo, attuale, perché è molto facile rispecchiarsi. Tratta di un amore per la sua Bambulè (Bambolina) che, un po' gelosa teme per la sua storia d' amore a causa, appunto, dei social che diventano e sono già diventati un nuovo metodo di approcciarsi e conoscere nuove persone.

Ha scritto lui la musica e il testo, ha girato il video nella sua Campomarino che, da anni ormai è la sua seconda casa. Si dice molto soddisfatto della popolarità che gli regalano i social, perché in un batti baleno gli permette di farsi conoscere ovunque.

Ad oggi i suoi brani su Youtube hanno un complessivo di circa 50mila visualizzazioni.

Aveva detto un po’ di tempo fa che era troppo grande per poter sognare ancora ma, Antonio il suo sogno lo sta portando in alto perché “non si è mai troppo grandi per smettere di sognare”.

Guardalo su YouTube: Bambulè , pagina ufficiale YouTube Antonio Castaldo