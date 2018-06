TERMOLI. Sarà una notte dedicata ai più piccoli quella del prossimo 30 giugno quando tutto il centro di Termoli ospiterà ‘La notte bianca dei bambini’.

L’evento è stato presentato questo pomeriggio, 26 giugno, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal delegato alla Cultura Michele Macchiagodena, il consigliere Michele Barile e i rappresentanti delle associazioni che partecipano all’iniziativa: il programma nazionale ‘Nati per Leggere’ con la referente locale Annalisa Gentile, ‘Ordo Cavalieri Termole’ con Antonello Sciarretta e Katia Nestola dell’associazione ‘Sorridere sempre Onlus’, Gtm, SAE112, Creativamente, ProLoco, Falconeria Usconium.

La notte bianca avrà inizio alle 21.00 e offrirà ai bambini diverse opportunità di divertimento: in piazza Vittorio Veneto ci sarà la postazione con i gonfiabili e il Baby Pit Stop, punto di ristoro per mamme che hanno bisogno di allattare i loro bambini, cambiare il pannolinoo scaldare il biberon, organizzato da SAE 112.

All’ingresso del Borgo, ed esattamente al Belvedere dei fotografi ci sarà lo spettacolo di falconeria con ‘Falconeria Usconium’ e i giochi medioevali per bambini con l’associazione ‘Ordo Cavalieri Termole’.

In piazza Duomo Cinema Walt Disney con la proiezione del film ‘Coco’, nella piazzetta dell'ex faro nel Borgo vecchio ci saranno le letture per bambini con il programma nazionale 'Nati per Leggere'.

In tutto il centro ci sarà la possibilità di prendere il trenino che accompagnerà i bambini nel giro turistico della città e ci saranno le esibizioni di diversi artisti di strada oltre alla baby dance e al trucca bimbi.