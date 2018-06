Guglionesi, boom di presenze al concerto di Dodi Battaglia

GUGLIONESI. Dodi Battaglia fa il pienone e riempie la bella villa comunale di Guglionesi. Disponibile e gentile, appena arrivato ha concesso ai più “temerari”, riuniti davanti la biblioteca comunale già dalle ore 19, foto e autografi.

Un’Artista, con la a maiuscola, che ha richiamato la bellezza di circa 9mila persone, secondo la stima degli organizzatori.

Sul palco insieme a lui un musicista e cantante molisano, di Portocannone, Costanzo Del Pinto che si è esibito in alcuni duetti con il Maestro Battaglia. Un connubio perfetto che ha fatto cantare tutta la folla. Dai più grandi ai più piccini, tutti hanno intonato le più grandi canzoni del panorama italiano: da Piccola Katy a Un attimo ancora, passando per una delle più belle come Uomini soli.

“Ho sempre voluto cantare qui a Guglionesi- ha esordito Dodi Battaglia- il mio manager è di Termoli e, quando passavamo con la macchina dalla strada che costeggia questo paese per arrivare a Termoli, io alzavo lo sguardo e dicevo a lui che volevo venire qui a Guglionesi. E quest'anno ci siamo riusciti”.

Il comitato feste di Sant'Adamo si dice “Pienamente soddisfatto per la riuscita della prima serata e per la professionalità dell’artista. Dodi Battaglia ha confermato in pieno le aspettative, confermando di essere un pilastro storico della grande musica italiana”.

Piace, piace tanto ai guglionesani la professionalità e la passione del comitato, un gruppo di soli uomini che cerca di dare il massimo ogni anno. E anche quest'anno sono riusciti nel loro intento.

Appuntamento a questa sera, 30 giugno, sempre nella villa comunale con “un fiore per il Santo Patrono” che vedrà protagonisti i più piccini, impegnati in canti, balli e poesie in onore di Sant'Adamo.