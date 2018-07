Giornata del rifugiato, in piazza Duomo stasera il coro e l'orchestra Punto di Valore

TERMOLI. È in programma questa sera in piazza Duomo alle 21 l’evento conclusivo delle iniziative dedicate alla Giornata del rifugiato organizzate dallo Sprar “Rifugio sicuro” del Comune di Termoli gestito dall'Istituto Gesù e Maria – Cittadella della Carità con il Consorzio Aid Italia in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino. Si tratta dell’esibizione del Coro e dell'Orchestra “Punto di Valore” che proporranno un concerto con l’orchestra giovanile, il coro femminile e il piccolo coro voci bianche.

L'Associazione Punto di Valore di Termoli, ente culturale operante in Molise con diversi progetti musicali, opera da sei anni sotto la direzione artistica dei maestri Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena. Sono ormai diversi anni che ci accompagnano in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, regalando una serata di grande livello artistico e musicale. I quasi centro tra musicisti, coristi e piccoli cantori coinvolgeranno il pubblico di Piazza Duomo con il loro vasto repertorio che spazia dalla musica italiana d’autore a quella internazionale, passando per la musica classica e lirica.