Max Giusti con "Cattivissimo Max” in Piazza Monumento

TERMOLI. Questa sera, 7 luglio, ad allettare il sabato sera dei termolesi e no, ci sarà dopo il grande successo di “Pezzi da 90” il mitico Max Giusti, che torna con il suo spettacolo più comico e irriverente di sempre: “Cattivissimo Max”.

Lo spettacolo inizierà alle 21.30 fino alle 23, in Piazza Vittorio Veneto (Monumento) a Termoli.

«Essere “Cattivissimi”, secondo Max Giusti, è l’unico modo per riuscire ad esorcizzare questa attualità che si presenta sempre più inestricabile e bislacca!».

Uno spettacolo pieno di personaggi che Max interpreta per prendere in giro l’assurda realtà che ci circonda: dalla “regina della TV” Maria De Filippi e i suoi successi televisivi, a Maradona (tornato in Italia per festeggiare i successi del Napoli) e Terence Hill/Don Matteo (trasferito da Gubbio a Spoleto) ad un mito della musica internazionale, Elton John!



Max, come sempre accompagnato dalla storica SuperMaxBand e da Sarah Jane,

sarà “Cattivissimo” in primo luogo con la sua città: Roma, una città in completa involuzione che Max, sempre con il sorriso sulle

labbra, prende bonariamente in giro e alla quale offre una soluzione

definitiva: Claudio Lotito sindacA!

L'evento che sarà gratuito è stato organizzato dal Comune di Termoli