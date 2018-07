Intensa attività di monitoraggio da parte dei militari della Guardia costiera

TERMOLI. In piena estate si infittisce la vigilanza dei porti, con l’intensificazione dei controlli della Capitaneria di porto e della Delegazione di Spiaggia Isole Tremiti.

Prosegue senza tregua, dunque, l’attività di controllo da parte dei militari della Guardia costiera in ambito marittimo ed in particolare in ambito portuale.

Infatti, l’arrivo dell’estate corrisponde per i sorgitori rientranti sotto la giurisdizione della Capitaneria di porto di Termoli (che conta tre porti turistici un porto polifunzionale ed un approdo) con l’aumento delle attività antropiche connesse con gli usi del demanio marittimo e portuale.

E’ proprio in questo periodo che i controlli della Guardia Costiera si intensificano per offrire ai cittadini un servizio di sicurezza e legalità. Ma in questo lasso di tempo aumentano anche quei comportamenti che si concretizzano in fattispecie contra legem che danneggiano, in particolare, l’immagine dei bacini portuali, in molti casi gate e vetrine della città ospitante. Nell’ottica di rispondere all’esigenza di controllo e sicurezza del territorio la Capitaneria di porto di Termoli ha pianificato un’intensa attività di monitoraggio del porto, e di tutte le attività che ivi si svolgono.

In tal modo, i militari della Guardia costiera molisana hanno scoperto in ambito portuale una serie di comportamenti esecrabili che sono stati puntualmente stigmatizzati: in un caso si è provveduto a sequestrare una rete da posta non conforme alla normativa vigente; in un altro caso, con efficace attività investigativa svolta congiuntamente a personale della Polizia Locale di Termoli, è stato identificato un soggetto che aveva impropriamente abbandonato, in modo incontrollato, rifiuti nell’ambito portuale di Termoli, creando nocumento al servizio di raccolta e smaltimento; in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro, in quanto il comportamento posto in essere ha violato una precisa norma posta a tutela della collettività e dell’ambiente di cui al testo unico ambientale.

L'attività di polizia marittima continuerà per tutta l’estate in tutti i porti turistici e commerciali di competenza ed anche sull’intero litorale.