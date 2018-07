TERMOLI. Piazza Monumento piena come non mai per lo spettacolo gratuito " Cattivissimi Max " con protagonista Max Giusto, attore comico a volte anche drammatico, imitatore fantastico, presentatore poliedrico e molto altro ancora… un personaggio che solo a guardarlo in viso sprizza simpatia da tutti i pori.

Presenti moltissime persone, ieri sera in Piazza Monumento, che si è divertita molto senza perdersi un minuto dello spettacolo, durato due ore quasi, con: battute, gags e buonissima musica con lui che ha anche un 'ottima voce da cantante.

Ci ha raccontato in sintesi l'italiano medio con tutte le sue debolezze, le sue originalità, pregi e difetti, ha elogiato molto la nostra città e non per accaparrarsi le simpatie, queste cose le aveva dette anche al sottoscritto qualche ora prima in una video intervista in albergo, raccontando un aneddoto che lo aveva portato a Termoli una trentina di anni fa per caso, per via di un flirterino con una ragazzina finito prima di nascere.

Esilarante il tour dialettale toccando le varie regioni italiane, le imitazioni di Baglioni, Elton Jhon, Vasco Rossi, Pierangelo Bertoli.

L'amministrazione ha voluto questo interessante e divertente spettacolo gratuito per i termolesi e per i turisti, che hanno molto gradito lo spettacolo, e piazza Monumento la location ideale.