TERMOLI. Si sono da poco spente le luci dei riflettori del Galà della Danza 2018, organizzato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica, Centro Danza “Amici della Musica”, diretta da Antonella De Blasiis. Lo spettacolo messo in scena venerdì 6 luglio, presso il Palasabetta di Termoli, a seguito del repentino cambio delle condizioni atmosferiche, doveva inizialmente svolgersi nella magica cornice della Scalinata del Folklore, come riportato anche nel cartellone dell’Estate Termolese 2018. Ma nonostante tutto, è stato un grandissimo successo.

Nella prima parte, riservata alla danza classica con la rappresentazione dell’intero balletto, tratto dal repertorio classico, “Cenerentola” , gli allievi, dai più grandi ai più piccoli, con vestiti scintillanti e ottime performance, hanno strappato applausi e regalato emozioni suggestive al pubblico presente, che ha gremito gli spalti del Palazzetto. La seconda parte, “Dance Places”, invece, riservata alla danza moderna, contemporanea e hip-hop, ha visto un susseguirsi di ritmi coinvolgenti e coreografie di alto livello tecnico e interpretativo, create dall’abilità artistica dei professionisti che collaborano annualmente con la scuola, Rosy Loconte, Francesco Stok, Raffaele Oliva e Giuseppe Protano.

Molto intenso è stato il momento dell’esibizione del numerosissimo gruppo di Zumba del Centro Danza, che guidato dalla Zin Antonella, ha trasmesso tanta grinta ed energia. Lo spettacolo si è concluso con un meraviglioso finale, che ha visto protagonisti tutti gli allievi, e che è stato un apoteosi di emozioni, lacrime e applausi per tutti i presenti. La direttrice, Antonella De Blasiis, nel ringraziare tutti, dai genitori ai tecnici, per la realizzazione del Galà, ha voluto ribadire che, solo grazie ad insegnanti qualificati e professionisti del settore, si può realizzare uno spettacolo che veda come unica protagonista la vera danza.