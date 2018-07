«Un Volto per Fotomodella» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nella suggestiva location del ristorante sul mare «Il Pirata», grazie all'ospitalità di Patrizia, Saverio e dell'intero staff, si è tenuta venerdì sera un'altra tappa del concorso «Un Volto per Fotomodella», kermesse di bellezza di ragazze provenienti dal Molise e dall'Abruzzo.

La serata, ben diretta dalle sorelle Anna e Maddalena Torrino della Elite Torrino, ha visto la presenza di un folto pubblico, che tra una portata e l'altra del rinomato ristorante de «Il Pirata», ha apprezzato le giovani modelle che si sono cimentate nella sfida della più bella della serata, valevole come spin off per la finale nazionale di Fiuggi del 29, 30 agosto e primo settembre prossimi.

Tutte le ragazze, giovanissime, hanno mostrato la loro grazia e la loro affabilità di giovani donne copertina, pronte per il salto nel mondo delle miss. Presenti anche alcuni sponsor che hanno reso possibile la serata.