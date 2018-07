TERMOLI. L’energia dei Morcheeba, in concerto ieri al porto di Termoli, ha caratterizzato la prima serata del DegustiCous, il festival del cous cous, organizzato da Martino. Nonostante la modesta e sicuramente inattesa affluenza di pubblico, centinaia di persone, anche da fuori città, sono giunte a Termoli per il celebre gruppo musicale britannico guidato dalla suadente ed inconfondibile voce di Skye Edwards, accompagnata dal sempre presente chitarrista Ross Godfrey, e che ha proposto tante hit del nuovo album "Blaze Away", uscito il 1º giugno, oltre ai tanti pezzi "storici" come l'evergreen “Rome wasn’t built in a day”, "Otherwise", "The Sea".

Nati nel 1995 dall’incontro casuale ad una festa a Londra dei due fratelli Paul e Ross Godfrey con Skye Edwards, i Morcheeba sono stati gli interpreti del nuovo fenomeno musicale di quegli anni etichettato come trip-hop. Negli anni, grazie anche a collaborazioni importanti, vi è stata una contaminazione fra sonorità acustiche, black music, soul e disco anni ’70, che sarebbe diventata l’originale particolarità stilistica della band, conosciuta in tutto il mondo.



La serata di ieri si è tinta di suoni pop, trip-hop ed elettronici per un gruppo con più di vent'anni di esperienza, otto album all’attivo e oltre 10 milioni di copie vendute, anche definito dalla critica la band più cool degli anni '90.



Il nuovo album segna un nuovo inizio per la band, dopo che il fratello di Ross Godfrey, Paul, ha lasciato nel 2014 e un ritorno ai primi suoni che li hanno resi celebri in tutto il mondo, ma senza tralasciare la freschezza di nuovi arrangiamenti.



Dopo l’abbandono del gruppo di Paul, i Morcheeba diventano prima un duo e poi pian piano anche la famiglia di Skye viene coinvolta: infatti il giovane figlio Jaega è alla batteria.



Il loro sound, per un'ora e mezza, ha entusiasmato e soddisfatto il discreto pubblico presente, stregato dall'eleganza e leggiadria della frontwoman, e ha regalato a Termoli una serata di grande musica internazionale, grazie anche alla competente organizzazione del festival del cous cous italiano, in programma nella nostra città fino a domenica 22 luglio e che prevede 4 giorni tra musica, esplorazione gastronomica, sport e intrattenimento per tutti!

Stasera sarà la volta del duo romano Carl Brave x Franco126.

Ecco il singolo “Rome wasn’t built in a day” dei Morcheeba proposto in diretta Facebook da Termolionline: