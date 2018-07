TERMOLI. Il loro album d’esordio, “Polaroid”, ha conquistato il pubblico con velocità istantanea, oltre a ricevere numerosi premi come il disco d’oro e la nomina di disco 2017 da parte della rivista Rolling Stone. Stiamo parlando del duo romano Carl Brave x Franco126, in concerto ieri al porto di Termoli, per la seconda serata del DegustiCous Festival. Un gruppo musicale hip hop italiano formatosi a Roma dal rapper e produttore discografico Carlo Luigi Coraggio, in arte Carl Brave, e dal rapper Franco Bertollini, in arte Franco126.

Un vero successo quello di ieri, tradotto in un bagno di folla, soprattutto di giovanissimi, per i due rapper prestati al nuovo pop, due amici prima ancora che musicisti. Un trionfo di canzoni da gridare sottopalco a squarciagola, birra in mano, zainetto sulla spalla: tanti i ragazzi che hanno aspettato l'evento dal primo pomeriggio.

Il loro primo ed unico album è la raccolta di dieci istantanee che fermano il frammento di una storia, un attimo che non tornerà mai. Sullo sfondo c’è sempre Roma e a “scattare” vi è lo sguardo sincero di Carl Brave e Franco126.

Auto-tune e sax, trap e hip-hop convivono in maniera unica nei loro pezzi dove ogni singolo, rappresenta un’immagine della vita dei due artisti e che sono diventati immediatamente dei classici per le nuove generazioni e non solo. I due artisti, attraverso le loro canzoni, hanno voluto passare in rassegna una serie di istantanee che, come dice la parola stessa, indicano dei frammenti di vita vissuta unici e come tali irripetibili.

Per rendere il loro concerto ancora più denso di suoni, vi è stato l’inserimento di un secondo chitarrista e di un trombettista.

Da qualche mese, è uscito il singolo da solista di Carl Brave, "Fotografia", in collaborazione con Francesca Michielin e Fabri Fibra che sta dando al giovane ancora più successo e che sancisce il suo album di debutto da solista "Notti brave".

Dopo solo un anno dall’uscita di Polaroid, fa strano vedere, o meglio sentire, ragazze e ragazzi che sanno tutti i pezzi di questo duo a memoria.



Ieri sera Carlo e "Franchino", accompagnati da una grande band, hanno vivacizzato la platea con i loro pezzi e con la loro indiscutibile simpatia che ha scaldato i cuori di tutti i giovani fan. Tante le battute in romanesco ("daje regà") che hanno anticipato quasi ogni canzone con un coro da stadio. "Pellaria" è stato il singolo più cantato, a cui sono seguiti "Barceloneta", "Noccioline", "Solo Guai", "Avocado" e tanti altri.

Stasera, a salire sul palco, sarà l'attesissimo trio Max Pezzali - Nek - Francesco Renga.

Ecco il singolo “Barceloneta" di Carl Brave x Franco126 proposto in diretta Facebook da Termolionline: