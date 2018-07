DegustiCous Festival non smette di stupire, stasera a Termoli: Nek, Renga e Pezzali

TERMOLI. Dopo la partenza internazionale di DegustiCous Festival con il concerto della band Morcheeba, che ha stregato tutti con i grandi successi di un tempo e con le tracce del nuovo album, oggi tocca a Nek, Renga e Pezzali continuare a far sognare il pubblico.

Ieri più di 2000 persone hanno partecipato, fin dalle prime ore del giorno, al concerto del duo trasteverino Carl Brave x Franco 126, giovani rapper ma già con un bel po’ di singoli d’oro alle spalle. Si muovono spavaldi sul palco e scendono nella folla ad abbracciare i fan, ma non fanno mancare lo spettacolo musicale con un mix di sonorità rap, pop e trap.

Il loro album d’esordio “Polaroid” ha conquistato il pubblico con velocità istantanea, raccontando una storia di ragazzi “qualunque” in cui è facile per il pubblico teen rispecchiarsi. Ad accompagnarli dal vivo a Termoli una “big band”, sempre più solida e abile nel vestire i brani dei “due fiori cresciuti in mezzo ai sanpietrini” di un sound ancora più denso e grondante groove.

Ma DegustiCous, il Festival che vuole celebrare il cous cous italiano voluto e sponsorizzato dall’azienda Martino, è stato anche tanto altro: mare, gastronomia, musica, intrattenimento, sport e cultura!

Ieri lo chef Elis Marchetti, responsabile dell’area gastronomica in cui il cous cous viene reinterpretato in tanti modi differenti, dal dolce al salato, è stato anche protagonista di uno showcooking per dimostrare la versatilità del prodotto, in una versione tutta all’italiana.

E questa sera Il 21 luglio tocca al trio Pezzali, Renga e Nek che riproporranno tutte le più grandi hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci. I loro concerti stanno già sbancando ai botteghini di tutta Italia, e anche per la tappa termolese si prevedono oltre 3000 presenze. I biglietti per la serata del Trio sono ancora disponibili al botteghino, situato presso l’Infopoint Torretta che nel pomeriggio sarà aperto dalle 17 alle 22.30.

“Per Termoli questa è l’occasione di ospitare tre grandi musicisti che hanno contribuito a rendere grande la musica pop italiana degli ultimi anni” - dichiara Emma Martino, CEO dell'azienda “le loro canzoni sono nella nostra memoria collettiva e i musicisti con cui si accompagnano sapranno regalarci una grande esperienza musicale”.

La manifestazione è promossa da Martino, azienda con oltre 100 anni di storia e che dal 1994 è il primo produttore di Cous Cous Italiano. L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza di questo alimento sano, genuino e versatile perfettamente in linea con la cultura gastronomica del nostro paese e con la dieta mediterranea.

La chiusura del 22 luglio spetterà infine ai Negrita, che hanno scelto Termoli per una data del tour estivo che segue l’uscita di “DesertYacht Club”. E la giornata di domani, oltre ai concerti, prevede ancora tante attività e presenze d’eccezione, tra cui Cristina Bowerman, chef di fama internazionale, che vanta una stella Michelin ed altri importanti riconoscimenti, e sarà nella giuria di Degusticous Challange, il contest dedicato a Food Blogger e Chef Amatoriali che hanno proposte ricette originali a base di cous cous. Anche lo sport sarà protagonista, grazie alla presenza di Cosimo De Angelis, campione mondiale di BodyBuilding nella categoria Manphysique.

RDS 100% Grandi Successi è la radio partner dell'evento che garantisce animazione e dj set di altissimo coinvolgimento e attrazione di ascoltatori, che già da oggi sarà presente nell’area con le proprie playlist ed i propri dj.