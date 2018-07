TERMOLI. Entusiasmo travolgente al porto di Termoli. Un evento riuscitissimo, quello incastonato nella terza serata del festival Degusticous. Il trio dell'anno, Nek, Renga e Pezzali, tutti figli di successi nati negli anni Novanta, ha radunato due o tre generazioni. Tre big della canzona italiana, tutti con esperienze sanremesi, soprattutto Nek e Renga, uno che spopolava con gli 883. Una idea vincente quella di mettersi assieme, divertirsi e far divertire soprattutto. Un entusiasmo alle stelle da parte dei fan, impegnati a saltare, cantare e ballare.





C'è massimo coinvolgimento, un vero karaoke, al quale i tre si prestano da giullari del palcoscenico nel senso buono del termine e con il background di voci inconfondibili e testi importanti. Complici, simpatici, energici, Max, Francesco e Filippo, sì, perché Nek all'anagrafe si chiama così, stanno stregando il pubblico variegato, termolese, turistico e con fan giunti da ogni parte della penisola.





Hanno salutato spesso e volentieri, soprattutto in modo convincente, la nostra città, Termoli, che li ha accolti alla grandissima, rendendo un successo ulteriore un tour magico. Tappa adriatica che verrà ricordata negli annali, perché nemmeno concerti gratuiti con big di calibro e pezzi da 90 hanno avuto così tanta claque. Quasi alle soglie della torcida musicale, gli aficionados dei tre mattatori che con la Regola dell’amico, Angelo, Almeno stavolta, si sono esibiti in duetti e trii da impazzire, così come fanno ballare tutti con Disco Inferno.