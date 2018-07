TERMOLI. Serata indimenticabile per le migliaia di persone che hanno partecipato ieri al terzo appuntamento musicale del DegustiCous Festival e che ha visto protagonisti Max Pezzali, Nek e Francesco Renga, tre voci pop che hanno segnato la gioventù di intere generazioni.

Bagno di folla per i tre cantanti che per due ore e mezza hanno cantato circa 40 brani, il meglio dei rispettivi repertori.

Un grande show, nato come una scommessa, e diventato un enorme successo. Uno spettacolo che ha riunito gli appassionati di musica pop di tutta Italia, segnato subito da «Duri da battere», il pezzo da cui è nato il progetto.

Abilmente alternati, calibrando i momenti più rock alle amatissime melodie più romantiche, i tre big hanno messo su una festa musicale durante la quale hanno riunito sotto il palco migliaia di spettatori, tra rispettivi fan e non solo.

Si è passati per “La tua bellezza" di Renga, “Se non avessi te” di Nek e “Eccoti” degli 883 di Pezzali, brani in insoliti duetti o trii.

Dal repertorio di Renga non sono mancati “Meravigliosa”, “A un isolato da te”, “Il mio giorno più bello nel mondo”, “Era una vita che ti stavo aspettando”, “Angelo”; da quello di Nek “Unici”, “Sei solo tu”, “Sei grande”, “Almeno stavolta”, “Se una regola c’è” e “Lascia che io sia”; di Pezzali e dell’esperienza con gli 883, poi, ci sono state “Sei fantastica”, “Hanno ucciso l’Uomo ragno”, “L’universo tranne noi”, “Sei un mito”, “La regola dell’amico”, “Sempre noi”. Spazio c’è stato anche per medley acustici e meno, con “Dimmi cos’è”, “Una canzone d’amore”, “Ci sarai”, “Ci sei tu”, “Eccoti”, e cover doc come “Se telefonando”.

Il gran finale ha visto “Laura non c’è” e “Fatti avanti amore” di Nek e “Come mai”, “Nord Sud Ovest Est” e “Tieni il tempo” degli 883.

Una festa, in un clima di allegria e spensieratezza, che ha riunito diverse generazioni, tante famiglie e fan del terzetto di grandi artisti del pop italiano che ha deciso di comporsi per dare vita a un tour che è anche un po’ una celebrazione delle loro carriere.

E il trio non delude, accendendo gli animi degli spettatori termolesi e non, con uno show coinvolgente e frizzante, che abbraccia quasi 30 anni di carriera. Alcune hit hanno fatto la storia della musica, raggiungendo il successo anche oltre i confini di casa nostra.

Canzoni che per molti sono state le colonne sonore della loro vita.

Il concerto è stato una sorta di karaoke con tutta la piazza a scaldarsi sulle note delle canzoni più famose del trio e i telefonini accesi sollevati in cielo per riprendere le canzoni preferite.

Tutte grandi hit, ancora attualissime, fenomeno adolescenziale, ma non solo degli anni Novanta/Duemila, che con le loro parole oltre che la musica hanno segnato le passioni e gli amori dei ragazzi e delle ragazze di quell’epoca.

"Tre grandi musicisti che hanno contribuito a rendere grande la musica pop italiana degli ultimi anni” - dichiara Emma Martino, CEO dell'azienda Martino che dal 1994 è il primo produttore di Cous Cous Italiano.



Una serata meravigliosa!