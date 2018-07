VASTO. Rocco Papaleo entusiasma il pubblico di Vasto. Il cantante, attore e regista lucano ha aperto la tredicesima edizione di "Musiche in cortile" che si è tenuta come da consuetudine nell’affascinante location di Palazzo d’ Avalos. Papaleo in circa due ore di concerto ha proposto il meglio del suo repertorio tra canzoni, racconti e monologhi. Al centro di questi temi come le radici, il dialetto, l'amore, il sud, ma soprattutto tanta ironia.

Il noto attore - regista e musicista lucano, è stato accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Savarese alla batteria e Giorgio Tebaldi al trombone, durante lo spettacolo, ha coinvolto il pubblico che ha partecipando attivamente all'esibizione cantando e ballando. In particolare sulle canzoni "La foca" e "Basilicata on my mind".

Papaleo ha dichiarato post esibizione: "A Vasto un bello spettacolo grazie ad un pubblico fantastico".

Dopo il consueto bis per lui standing ovation da parte del pubblico presente e a fine concerto tanti autografi e tante le foto che i fan hanno richiesto al poliedrico artista.

Prossimi appuntamenti di "Musiche in Cortile" con Stefano Bollani il 4 agosto, Beppe Barra il 7 agosto, Fiorella Mannoia il 14 agosto.









GUARDA L'INTERVISTA: